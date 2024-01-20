تصرف لراغب علامة في "ليلة صلاح الشرنوبي" يثير جدلا (فيديو)
أثار تصرفٌ للفنان اللبناني راغب علامة، الذي كان يشارك نجوم الغناء العرب في إحياء "ليلة صلاح الشرنوبي" ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر "علامة" وهو يقف إلى جوار الفنان السوري جورج وسوف مع فنانين آخرين، خلال تأدية "وسوف" لأغنية "يا بياعين الهوى"، قبل أن ينفجر ضاحكا بشكل مفاجئ.
ووجه متابعون سهام انتقادهم للفنان اللبناني، مستنكرين تصرفه، مبررين أن "ضحكه بهذه الطريقة، غير مناسب لتقاليد المسرح".
ورأوا أن سلوكه، أثار استهجان كل من الفنانتين أصالة ونانسي عجرم، اللتين ظهرتا في الفيديو، وهما تنظران ناحيته.
لكنَّ فريقا آخر دافع عن تصرف راغب علامة، مؤكدين أنّ جورج وسوف، أشار إليه بيده في أمر ما؛ ما جعله ينفجر ضاحكا.
وقالوا إن الفنان "وسوف" كاد وهو يغني أن يسقط على الأرض، وهو ما لفت انتباه كل من الفنانتين أصالة ونانسي عجرم، وليس كما أشيع أنهما استنكرتا تصرف الفنان علامة.
وشكّل ظهور الفنان السوري جورج وسوف على المسرح في ختام حفل "ليلة صلاح الشرنوبي" مفاجأة للفنانين وللجمهور، حيث شاركهم في أغنية "يا بياعين الهوى".
وشارك في "ليلة صلاح الشرنوبي" إلى جانب راغب علامة، كل من عاصي الحلاني، وأصالة، ونانسي عجرم، وأسما لمنور، ومحمد الشرنوبي ابن شقيق الموسيقار المصري.