تصرف لراغب علامة في "ليلة صلاح الشرنوبي" يثير جدلا (فيديو)

أثار تصرفٌ للفنان اللبناني راغب علامة، الذي كان يشارك نجوم الغناء العرب في إحياء "ليلة صلاح الشرنوبي" ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر "علامة" وهو يقف إلى جوار الفنان السوري جورج وسوف مع فنانين آخرين، خلال تأدية "وسوف" لأغنية "يا بياعين الهوى"، قبل أن ينفجر ضاحكا بشكل مفاجئ.

ووجه متابعون سهام انتقادهم للفنان اللبناني، مستنكرين تصرفه، مبررين أن "ضحكه بهذه الطريقة، غير مناسب لتقاليد المسرح".

ورأوا أن سلوكه، أثار استهجان كل من الفنانتين أصالة ونانسي عجرم، اللتين ظهرتا في الفيديو، وهما تنظران ناحيته.