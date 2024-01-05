"الدولة العميقة".. دراما كويتية جريئة تخترق "المحظور"

لفت المسلسل الكويتي "الدولة العميقة" الأنظار إليه مع انطلاقة عرضه على "نتفلكس"، خاصة مع تطرقه بجرأة إلى قضايا داخلية حساسة في إطار من التشويق والإثارة.

المسلسل، الذي أنتجته منصة "شاشا" الكويتية، يحاكي وقائع سياسية مشابهة لأحداث حقيقية، أهمها قضية الصفقة الفاسدة للطائرات الحربية، والتفجير الإرهابي لمسجد "الإمام الصادق".

تدور بداية الحلقات حول صفقة شراء طيارات حربية، ومقتل طيار يقود إحدى هذه الطائرات، ما يثير تساؤلات عن الأسباب، خاصة أن الطيارات حديثة ومزوّدة بأحدث التقنيات، لذا يفتح سقوطها أثناء الطيران، الباب واسعًا على أحداث مثيرة والكواليس التي أدت إلى ذلك.