ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يعلنان طلاقهما
أعلن الفنانان المصريان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، وبشكل مفاجئ طلاقهما بعد 4 سنوات على زواجهما.
وأكدت ياسمين خبر طلاقها في منشور عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت "تم الطلاق بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".
كما أعلن أحمد العوضي كذلك عبر حساباته في مواقع التواصل عن طلاقه من ياسمين، معلقا "تم الطلاق بيني وبين ياسمين، وبيننا كل الاحترام والتقدير".
وشكل إعلان الثنائي المصري لطلاقهما صدمة لجمهورهما، خاصة أنه يأتي بعد دقائق فقط من نشر "العوضي" تهنئة عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "أنستغرام" لياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها، الذي وافق أمس الاثنين.
كما نشر أحمد العوضي صورة تجمعه بياسمين عبر حسابه في "إنستغرام"، أمس الإثنين، لتهنئتها بعيد ميلادها، وقد أرفقها بتعليق "كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي، العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح".
وجاء منشور العوضي أمس الاثنين، ردًّا على الشائعات التي انطلقت مؤخرًا عن طلاقه من الفنانة "عبدالعزيز"، في الوقت الذي كان يروج فيه لآخر أفلامه "الاسكندراني".
ويأتي إعلان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز طلاقهما، بعد أقل من شهر على تنبؤات اللبنانية ليلى عبداللطيف بانفصالها عن أحمد العوضي، إلا أن الفنانين المصريين نفيا بشدة تنبؤات "عبداللطيف" ودأبا على السخرية منها.
ونشرت الفنانة "عبدالعزيز" في حينها عبر حسابها في "انستغرام" جزءا من لقاء ليلى عبداللطيف في الأول من يناير/كانون الثاني من هذا العام، حيث كان من بين تنبؤاتها لـ2024 طلاق ياسمين عبدالعزيز من أحمد العوضي، وهو ما ردت عليه الفنانة المصرية بتعليق، جاء فيه: "ياساتر يارب، بلاش انتي ياليلى".
وتخلل زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي خلافات مع شقيق "ياسمين" بعد أنباء عن ارتباطهما في مارس/آذار من عام 2020، حيث اتهم شقيق ياسمين، العوضي، باستغلال شقيقته، واستنكاره عدم التقدم لها بشكل رسمي.
لكن ما لبث أن أعلن الفنانان المصريان زواجهما رسميا بعد الخلاف مع شقيق ياسمين بنحو شهرين، ما وضع حدا للخلافات بينهم.