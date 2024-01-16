ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يعلنان طلاقهما

أعلن الفنانان المصريان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، وبشكل مفاجئ طلاقهما بعد 4 سنوات على زواجهما.

وأكدت ياسمين خبر طلاقها في منشور عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت "تم الطلاق بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

كما أعلن أحمد العوضي كذلك عبر حساباته في مواقع التواصل عن طلاقه من ياسمين، معلقا "تم الطلاق بيني وبين ياسمين، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وشكل إعلان الثنائي المصري لطلاقهما صدمة لجمهورهما، خاصة أنه يأتي بعد دقائق فقط من نشر "العوضي" تهنئة عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "أنستغرام" لياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها، الذي وافق أمس الاثنين.