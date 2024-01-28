لماذا صمدت الأفلام التجارية المغربية بخلاف سينما المؤلف؟

وتؤيد الناقدة السينمائية، ياسمين بوشفر، ذلك: "فعلا لا يلقى الفيلم الدرامي والاجتماعي نفس النجاح الذي يتحقق مع الأفلام المُصنّفة كوميدية وتجارية، خصوصا أن جمهور الأعمال السينمائية الدرامية والاجتماعية قليل ونخبوي".

وأضافت بوشفر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الأفلام الدرامية والاجتماعية، لا يمكنها الاستمرار طويلا أو تحقيق النجاح إذا لم تكن تحمل حسا مغربيا أصيلا؛ لأن المغاربة يحبون مشاهدة مواضيع تعكس يومياتهم وواقعهم".

وتؤكد المتحدثة ذاتها، أن "الأفلام التجارية تعتمد بشكل كبير على وجوه لها حضورها الكبير والواسع على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، وتختار أيضا نجوما كوميدية لها اسمها في البلاد، علاوة على اعتماد شركة إنتاجها على التسويق الجيد وترويج مقاطع العمل بشكل ذكي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يخلق تفاعلا مع المتابعين".

وقالت الناقدة السينمائية، ياسمين بوشفر، إن "الجماهير تتشجع لمشاهدة الأعمال الكوميدية لأنها تسعى للترفيه؛ والسينما في الأخير هي وسيلة لعيش لحظات ممتعة، والناس لها كامل الحرية في اختيار ما يناسبها وما تحبه".

ومن جانبه، يتفق رئيس اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، عبد الإله الجوهري، على أن الأفلام الكوميدية يطول زمن عرضها في القاعات المغربية، مع ما يتحقق لها من نسب مشاهدة مهمة.

وقال الجوهري في حديثه لـ"إرم نيوز"، إنه "بكل بساطة الأفلام الجادة أو الهادفة لا تصمد طويلا في القاعات السينمائية ليس في المغرب فقط بل في القاعات العالمية".

وأوضح المخرج السينمائي المغربي، أنه "بسبب غياب ثقافة سينمائية في بلادنا، يلاحظ في السنوات الأخيرة إقبال كبير على الأفلام التي صُنعت وأنجزت على عجل، والأفلام التي تسعى إلى دغدغة عواطف ومشاعر المتفرجين، عكس أفلام يوقعها مخرجون بهدف تكريس سينما مغربية حقيقية".

واعتبر المصدر نفسه، أنه "مع غياب تدريس الفن السينمائي في مدارس المغرب، تنامى تكريس عشق السينما المباشرة والتي تضحك ولا قيمة لها فنيا وتقنيا؛ ما يعني أنه حتى ولو بنينا ألف قاعة سينمائية فستظل فارغة بدون جمهور يتمتع بحس إبداعي وبحس ثقافي حقيقي".

ولفت المخرج عبد الإله الجوهري، إلى أن "عددا مهما من المغاربة كانوا في سنوات السبعينيات يتماهون مع الأعمال الجادة ويناصرونها ويقفون بجانبها، خصوصا مع الدور الكبير الذي تلعبه الجامعة الوطنية للأندية السينمائية في تطوير الذائقة السينمائية للجمهور المغربي الواسع".