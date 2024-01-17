ياسمين عبدالعزيز تكشف حقيقة "خيانة" أحمد العوضي لها

نفت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، الأربعاء، ما تردد عن أن طلاقها من مواطنها الفنان أحمد العوضي، يعود إلى خيانته لها.

واكتفت "عبدالعزيز" و"العوضي" منذ أمس بمنشور إعلانهما الانفصال الرسمي، والذي جاء بشكل مباشر، دون أي تفاصيل إضافية.

وراجت شائعات عن أن الطلاق وقع بين الفنانين المصريين بسبب خيانة أحمد العوضي لـ"عبدالعزيز".

ومع انتشار الشائعات، خرجت ياسمين عبدالعزيز لتفنيدها في منشور عبر حسابها في "انستغرام"، مشددة على أنّ "العوضي" لم يخنها مطلقا طوال مدة زواجهما، مرجعة طلاقهما إلى "أسباب قدرية"، وفق تعبيرها.