ياسمين عبدالعزيز تكشف حقيقة "خيانة" أحمد العوضي لها
نفت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، الأربعاء، ما تردد عن أن طلاقها من مواطنها الفنان أحمد العوضي، يعود إلى خيانته لها.
واكتفت "عبدالعزيز" و"العوضي" منذ أمس بمنشور إعلانهما الانفصال الرسمي، والذي جاء بشكل مباشر، دون أي تفاصيل إضافية.
وراجت شائعات عن أن الطلاق وقع بين الفنانين المصريين بسبب خيانة أحمد العوضي لـ"عبدالعزيز".
ومع انتشار الشائعات، خرجت ياسمين عبدالعزيز لتفنيدها في منشور عبر حسابها في "انستغرام"، مشددة على أنّ "العوضي" لم يخنها مطلقا طوال مدة زواجهما، مرجعة طلاقهما إلى "أسباب قدرية"، وفق تعبيرها.
وكانت أنباء متداولة في حسابات إخبارية قد كشفت أن ياسمين عبدالعزيز انفصلت عن أحمد العوضي بسبب خيانته لها مع فنانة تشاركه دور البطولة في فيلمه الحالي "الإسكندراني".
ووفق الأنباء المتداولة، فإن ياسمين علمت في يوم عيد ميلادها، الذي صادف أمس الإثنين، أن أحمد العوضي تزوج "عرفيا" من الفنانة المعنية، والمشهورة بعلاقاتها المتعددة.
وبحسب المعلومات، فإن مقطع فيديو وصل إلى الفنانة المصرية يوم الثلاثاء، يوثق خيانة أحمد العوضي لها مع الفنانة المعنية.
وكان مصدر قد صرح لـ"إرم نيوز" في وقت سابق، أنّ ما أشيع عن خيانة أحمد العوضي لياسمين عبدالعزيز "مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".
وشكل إعلان الثنائي المصري لطلاقهما صدمة لجمهورهما، خاصة أنه يأتي بعد دقائق فقط من نشر "العوضي" تهنئة عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "أنستغرام" لياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها، الذي وافق أمس الاثنين.