بعد غياب طويل.. آمال ماهر تعلن عن ألبومها "أنا كويسة"
عادت الفنانة المصرية آمال ماهر إلى الساحة الفنية، بعد غياب طويل أثار جدلا واسعا بين جمهورها عن أسبابه.
وأعلنت عن ألبومها الجديد عبر قناتها الرسمية في "يوتيوب" وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي حمل اسم "أنا كويسة".
وعلقت الفنانة المصرية على صدور الألبوم واسمه بالقول، في منشور على حسابها في منصة "إكس": "لكل حبايبي اللي كانوا بيسألوا عني الفترة اللي فاتت انا بطمنكوا #انا_كويسة تقدروا دلوقتي تشوفوها على قناة امال ماهر الرسمية".
والملاحظ أن اسم الألبوم، وكلمات أغنية "أنا كويسة"، بمثابة رسالة غير مباشرة، موجهة إلى جمهور آمال، وكأنما تتحدث فيها عن فترة غيابها.
وأثار اختفاء الفنانة المصرية بشكل غامض جدلًا واسعًا في الأشهر الماضية؛ وسط مطالبات شعبية ورسمية بالكشف عن مصيرها، مع تداول معلومات بشأن اختطافها وتهديد حياتها.
وإثر ذلك، خرجت "ماهر" في مقطع فيديو مبررة غيابها بالقول إنه "جاء بسبب إصابتها بفيروس كورونا". ولم يقنع الفيديو العديد من متابعيها، إذ قالوا إنه "تم إجبارها على تسجيل الفيديو"، خاصة مع ظهورها بمظهر شاحب وارتباكها طوال مدة التسجيل.
وحسمًا للأمر، أوضحت، خلال مداخلة عبر الهاتف في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، سبب ظهورها الشاحب والمرتبك.
وعلقت آنذاك بالقول: "أنا تعبانة لأقصى درجة نظرًا لإصابتي بكورونا، لذلك ظهرت في الفيديو بشكل مجهد"، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصاب فيها بكورونا.