بعد غياب طويل.. آمال ماهر تعلن عن ألبومها "أنا كويسة"

عادت الفنانة المصرية آمال ماهر إلى الساحة الفنية، بعد غياب طويل أثار جدلا واسعا بين جمهورها عن أسبابه.

وأعلنت عن ألبومها الجديد عبر قناتها الرسمية في "يوتيوب" وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي حمل اسم "أنا كويسة".