صورة صادمة لإيمان البحر درويش بعد أزمة صحية

أثارت صورة حديثة للفنان المصري إيمان البحر درويش صدمة واسعة في الأوساط الفنية والشعبية، بسبب الهيئة التي ظهر عليها الفنان، وبدت حالته فيها مروعة.

ونشرت أمنية البحر ابنة الفنان إيمان البحر درويش صورة وثقت فيها آخر ظهور لوالدها، عقب تعرّضه لأزمة صحية حادة، وقد تغيرت ملامحه بشكل صادم، نظرًا للهيئة التي اعتاد عليها الجمهور.

وظهر الفنان إيمان البحر درويش، في الصورة التي نشرتها ابنته، نحيلًا جدًّا وقد فقد الكثير من شعره، وبدا أن المرض قد نال منه بشكل كبير.