حذف أغاني آمال ماهر من "أنغامي" يثير الجدل مجددًا حول مصيرها

وردًا على بعض التدوينات التي تشير إلى أن من الممكن أن تكون آمال ماهر هي من طلبت حذف أغانيها، كتب أحد الحسابات التابعة لجمهور الفنانة المصرية: "مهما حذفوا من أرشيفك، وحاولوا تعتيم بكل قوتهم هتفضلي صوتك في وجداننا ووجدان المصريين، والتاريخ هيقول زي ما كان فيه أم كلثوم ونجاة، كان فيه آمال ماهر".