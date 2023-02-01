حذف أغاني آمال ماهر من "أنغامي" يثير الجدل مجددًا حول مصيرها
تفاجأ جمهور الفنانة المصرية آمال ماهر بحذف جميع أغانيها من تطبيق الأغاني الشهير "أنغامي"، لتطفو على السطح من جديد أزمة اختفائها الأخيرة.
وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب حذف أغاني آمال ماهر، دون سابق إنذار، ودون التعليق من أي جهة، للكشف عن سبب حذفها.
وأعرب نشطاء السوشيال ميديا عن استغرابهم حذف أغاني الفنانة المصرية من التطبيق، مطالبين بالكشف عن السبب وراء ذلك.
وكتبت بسمة محمد على تويتر: "ستبقى متألقة وسطوعك ونجاحك بإذن الله، لأنه قانون الكون، لأن الجواهر النادرة هي الأكثر قيمة، وأنتي صاحبة موهبة نادرة، أنتي آمال الفن العربي في زمن الابتذال والرداءة".
وعلق ناشط آخر: "بجد أنا مش عارف الظلم ده لحد إمتا؟ بس طول عمر ربنا مع المظلوم، ده ابتلاء من عند ربنا، ربنا ينصرك على أعدائك".
وردًا على بعض التدوينات التي تشير إلى أن من الممكن أن تكون آمال ماهر هي من طلبت حذف أغانيها، كتب أحد الحسابات التابعة لجمهور الفنانة المصرية: "مهما حذفوا من أرشيفك، وحاولوا تعتيم بكل قوتهم هتفضلي صوتك في وجداننا ووجدان المصريين، والتاريخ هيقول زي ما كان فيه أم كلثوم ونجاة، كان فيه آمال ماهر".
وكانت آمال ماهر أثارت جدلًا واسعًا في الأشهر الماضية؛ بعد اختفائها بشكل غامض، وسط مطالبات شعبية ورسمية بالكشف عن مصيرها، مع تداول معلومات بشأن اختطافها وتهديد حياتها.
ولاحقًا، تصدرت الفنانة المصرية قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب صور نشرها الحساب الرسمي لها على موقع "تويتر" تعد الظهور الأول لها بعد تداول أخبار عن اختفائها.
لكن الصور المنشورة لم تقنع الكثيرين، الذين أصروا على ظهورها شخصيًا في مقطع فيديو، وإثر ذلك، خرجت "ماهر" في مقطع فيديو، مبررة غيابها بالقول إنه "جاء بسبب إصابتها بفيروس كورونا".
كما لم يقنع الفيديو أيضًا العديد من متابعيها، إذ قالوا إنه "تم إجبارها على تسجيل الفيديو"، خاصة مع ظهورها بمظهر شاحب وارتباكها طوال مدة التسجيل.
وحسمًا للأمر، أوضحت آمال ماهر خلال مداخلة عبر الهاتف في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، سبب ظهورها الشاحب والمرتبك.
وعلقت آنذاك بالقول: "أنا تعبانة لأقصى درجة نظرًا لإصابتي بكورونا، لذلك ظهرت في الفيديو بشكل مجهد"، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصاب فيها بكورونا.
وواصلت: "ما كنتش قادرة أطلع للجمهور بسبب تعبي، ولكن أسعدني خوف الجمهور علي، وإن شاء الله أخرج قريبًا "لايف" وأطمئن الجمهور، لكن مش قادرة دلوقتي لأن وشي تاعبني من كورونا".
وبعدها أحيت حفلًا غنائيًا بمصر حضره عدد كبير من الجمهور، واقتصر بعدها ظهورها على بعض الصور التي تنشرها من فترة لأخرى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.