وائل جسار: طلبت من زوجتي اعتناق الإسلام "احترامًا لي"

أكد الفنان اللبناني وائل جسار أن زوجته اعتنقت الإسلام، احترامًا له، بعد أن طلب منها ذلك.

وتطرَّق جسار، خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامية راغدة شلهوب، إلى قصة زواجه، لافتًا إلى أنه "واجه تحديًا من الزواج من مسيحية".

وأوضح أن عائلته وعائلة زوجته، لم يكونا مقتنعين بهذا الزواج لاختلاف الأديان، مبينًا أن "هذا أمر طبيعي لدى جميع العائلات، لأنها تفضل أن يتزوج أبناؤها من نساء يعتنقن دينهم ذاته".

وتابع الفنان اللبناني أنه "تحدى وزوجته ظروفهما، وأثبتا أن الدين معاملة وأخلاق، وأن الإنسان حر في طريقة حبه لربه".

ولفت إلى أنه "لم يجبر زوجته على الإسلام، لكنها وافقت عن قناعة، رغم أنها لا تزال تحب دينها المسيحي"، معلقًا: "هي بتحب الدين المسيحي، وهي خلقت بالدين المسيحي، ولكن بتحترملي ديني، وهيدا اللي أنا بهمني، أنا طلبت منها تعتنق الإسلام".

وشدد وائل جسار على أنه "لم يجبر زوجته على الحجاب أو الابتعاد عن أهلها، لكنه شعر أنه ملزم بأن يطلب منها اعتناق الإسلام"، مبررًا أن احترام المرأة لزوجها يكون باتباعه.

وقال إن "اعتناق زوجته للإسلام كان مهمًّا لأجل أبنائهما حتى يعرفوا أي طريق يجب أن يسلكوا، وأن طريقهم هو الدين الإسلامي".