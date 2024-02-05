هل تنجح مقاربة المغرب في حلحلة أزمات القارة السمراء؟

توقع محللون مغاربة، أن تسهم المقاربة التي يقترحها المغرب في حلحلة بعض الأزمات التي تشهدها القارة السمراء، وذلك خلال تولي المملكة المغربية رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

وتُعد رئاسة المغرب لهذه الهيئة التقريرية المهمة، المكلفة بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، الثالثة منذ عودته إلى الاتحاد الأفريقي في كانون الثاني/ يناير 2017، وتمتد هذه الولاية لثلاث سنوات (2022-2025) اعتبارًا من الأول من شباط/ فبراير 2024.

وتأتي رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن، في سياق تواجه فيه أفريقيا تحديات أمنية متنامية تتطلب استجابات مبتكرة وشاملة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، قبل أيام، أن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن "تشكل امتداداً لانخراطها الرامي لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد القارة الأفريقية، في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية".

المحلل السياسي محمد شقير رأى، أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن للمرة الثالثة، لا بد أنها أكسبته خبرة في التعامل مع تعقيدات الأزمات التي تشهدها القارة الأفريقية، والبحث عن سبل مبتكرة لحلها.

وأوضح شقير في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الأزمات الأمنية التي تعيشها الدول الأفريقية والمتمثلة في عدم الاستقرار السياسي، وتواتر الانقلابات العسكرية، وانتشار الحركات المسلحة والمتطرفة، معقدة جدا، نظرًا لارتباطها بالوضع الاقتصادي الهش وتداعياته، بالإضافة إلى التنافس الدولي على الاستحواذ على الثروات الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها هذه الدول.

وأضاف شقير، أن المقاربة التي تتبناها الدبلوماسية المغربية، تستند إلى الربط في معالجة هذه القضايا بين الجانبين الأمني والتنموي.