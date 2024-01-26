مصرع الإعلامي العماني عبدالله الشعيلي بحادث سير
لقي الإعلامي العماني عبدالله بن سعيد الشعيلي حتفه، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير.
ونعت وزارة الإعلام العمانية عبر حسابها في منصة "إكس"، الإعلامي القدير. كما نعاه طيف واسع من الإعلاميين والمواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب حمود الغفيلي، مشرف مجموعة الهجن العمانية، في حسابه عبر منصة "إكس": "خالص التعازي والمواساة لأسرة المذيع والإعلامي الأستاذ عبدالله بن سعيد الشعيلي، الذي قضى عمرًا طويلًا في خدمة الإعلام العُماني، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
ووصف الإعلامي محمد الخميني، عبدالله الشعيلي بـ"أيقونة الإعلام العماني": "الساحة الإعلامية العمانية تفقد أيقونة الإعلام العماني الإعلامي القدير والأستاذ العزيز عبدالله بن سعيد الشعيلي، انتقل مساء اليوم إلى جوار ربه إثر حادث سير، إنا لله وإنا إليه راجعون".
شارك الإعلامي فيصل بن سعيد العلوي بنعي زميله الشعيلي في منصة "إكس": "بألم عميق، نعزي أسرة الإعلام بفقدانها الكبير، الأخ العزيز الإعلامي عبدالله الشعيلي. اللهم ارحمه وارفع درجاته في جناتك، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".
ونعاه الصحافي عوض سعيد باقوير عبر حسابه في "إكس": "رحم الله الأستاذ والإعلامي القدير عبدالله بن سعيد الشعيلي الذي رحل إلى جوار ربه اليوم الجمعة وهو اليوم المبارك، كان إعلاميا قديرا خاصة في البرامج الحوارية، ذو حضور وقدرة على الحوار سعدت كثيرا ولسنوات بالمشاركة في برامجه التلفزيونية، أحسن العزاء لأسرته ومحبيه وللأسرة الإعلامية".
كما شاركت مختلف وسائل الإعلام المحلية في نعي عبدالله الشعيلي.
ولم يتم الكشف عن ملابسات حادث السير، الذي أودى بحياة الإعلامي العماني.
ولقب عبدالله بن سعيد الشعيلي بـ"صوت الوطن"، وشغل عددا من المناصب القيادية في المجال الإعلامي، حيث عمل مقدم برامج في تلفزيون سلطنة عمان. كما اشتهر بتقديم برنامج "رؤية اقتصادية" على التلفزيون.
وكان آخر المناصب التي تولاها، منصب المدير العام، للمديرية العامة للإذاعة والتلفزيون في إذاعة ظفار.