مصرع الإعلامي العماني عبدالله الشعيلي بحادث سير

وكتب حمود الغفيلي، مشرف مجموعة الهجن العمانية، في حسابه عبر منصة "إكس": "خالص التعازي والمواساة لأسرة المذيع والإعلامي الأستاذ عبدالله بن سعيد الشعيلي، الذي قضى عمرًا طويلًا في خدمة الإعلام العُماني، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ووصف الإعلامي محمد الخميني، عبدالله الشعيلي بـ"أيقونة الإعلام العماني": "الساحة الإعلامية العمانية تفقد أيقونة الإعلام العماني الإعلامي القدير والأستاذ العزيز عبدالله بن سعيد الشعيلي، انتقل مساء اليوم إلى جوار ربه إثر حادث سير، إنا لله وإنا إليه راجعون".