وفاة الفنان اللبناني صبحي عيط

توفي الفنان اللبناني صبحي عيط، المدير السابق لإذاعة لبنان، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفنه في منطقة البقاع.

ونشرت صفحة الفنان الراحل عبر "فيسبوك" خبر الوفاة، معلنة أن أسرته ستتقبل العزاء، بعد غدٍ السبت، في نادي خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت – الحمرا – الوردية، من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.