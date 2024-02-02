هاني شاكر لـ"إرم نيوز": لن أنضم لقافلة الأغنيات الراقصة.. وهذا جديدي

في حوار مع "إرم نيوز" تحدث الفنان المصري، هاني شاكر، عن تغير ذوق الجمهور بشكل كبير، حيث أصبح الإيقاع الراقص للأغنية هو المعيار الأساس للنجاح، بينما كان التركيز في الماضي على الاهتمام بالكلمات وباللحن.

وتحدث عن موقفه من فناني المهرجانات، وإصراره على تقديم الأغاني الرومانسية، وتأثير السوشال ميديا على الأغنية العربية، وأسباب استمرارية نجوميته حتى الآن، وخططه للمستقبل.