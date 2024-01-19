إصابة الفنان الكويتي علي جمعة بمرض نادر

كشف الإعلامي والناقد الفني الكويتي نايف الشمري عن إصابة مواطنه الفنان والمخرج علي جمعة بمرض نادر.

وقال "الشمري" إنه تواصل مع الفنان الكويتي، بسبب طول غيابه خاصة عن الساحة الفنية، فأبلغه "جمعة" أنه يعاني من مرض مزمن ونادر، واسمه "الذئبة الحمراء".

وأوضح علي جمعة أن المرض الذي أصابه، يصيب في العادة، شخصًا واحدًا من بين مليون إنسان.

وأضاف الفنان الكويتي أن "الذئبة الحمراء" يعدّ مرضًا "التهابيًا"، وهو يقوم بعلاجه في عدة عيادات مختصة، ويأخذ جرعات عالية من الدواء، ما يقرب من 20 حبة دواء يوميًا.

وكشف الناقد الشمري أنّ المرض كان السبب بتوقف الفنان علي جمعة عن تصوير المسلسلات والأعمال الدرامية، نظرًا لأنه كان يصيبه بالإرهاق الشديد.

وأكد أنّ الفنان "جمعة" اعتذر عن التواجد في دراما رمضان هذا العام، بسبب مرضه.