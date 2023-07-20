8 كتب هامة لمبادئ تربية الطفل

تُعد تربية الأطفال مهمة ليست سهلة، فلا شك أنها مسؤولية كبيرة، فهناك الكثير من التطورات التي طرأت على أساليب التربية، ومن أهم هذه الأساليب الاستماع للطفل والاهتمام بحالته النفسية والجسدية، ومساعدته على تعلّم الانضباط والقواعد السلوكية العامة بصورة بسيطة دون تخويف الطفل أو عقابه.

نستعرض لكم بعض أبرز الكتب التي ناقشت طرق وأساليب تربية الطفل جسديًّا ونفسيًّا: