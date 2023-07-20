8 كتب هامة لمبادئ تربية الطفل
تُعد تربية الأطفال مهمة ليست سهلة، فلا شك أنها مسؤولية كبيرة، فهناك الكثير من التطورات التي طرأت على أساليب التربية، ومن أهم هذه الأساليب الاستماع للطفل والاهتمام بحالته النفسية والجسدية، ومساعدته على تعلّم الانضباط والقواعد السلوكية العامة بصورة بسيطة دون تخويف الطفل أو عقابه.
نستعرض لكم بعض أبرز الكتب التي ناقشت طرق وأساليب تربية الطفل جسديًّا ونفسيًّا:
"الطفل ذو الدماغ الكامل" لدانييل جي سيجل وتينا باين برايسون
يقدّم هذا الكتاب نظرة عن نمو الطفل بشكل عام وشامل مع التركيز على أهمية التنظيم بين العاطفة والتعلق.
"انضباط من دون دراما" من تأليف دانييل جي سيجل وتينا باين برايسون
وهو يمثل جزءًا ثانيًا من كتاب "الطفل ذو الدماغ الكامل" ويركز على تأديب الطفل بصورة فعالة ويعتبر الكتاب دليلًا علميًّا على ذلك.
"والد مسالم.. أطفال سعداء" من تأليف لورا ماركهام
يركز هذا الكتاب على بناء علاقة قوية ومترابطة مع الطفل باستخدام طريقة التعزيز الإيجابي لتشجيع السلوك الجيد ويتميز الكتاب بأنه نهج الأبوة والأمومة الصحيحة.
"كيف تتكلم حتى يستمع الأطفال واستمع حتى يتحدث الأطفال" بقلم أديل فابر وإلين مازيليش
يُعتبر هذا الكتاب من الطراز الكلاسيكي في نوع الأبوة والأمومة، ويقدم نصائح عملية بكيفية التواصل مع الطفل بشكل فعال.
"أشقاء بلا تنافس" من تأليف أديل فابر وإلين مازيليش
هذا الكتاب يقدم أساليب وإرشادات حول كيفية مساعدة الإخوة على التعايش معًا وبناء علاقات إيجابية.
"تربية بشر جيدين" من تأليف هنتر كلارك فيلد
يركزهذا الكتاب على مساعدة الأطفال على تطوير السمات الجيدة مثل: اللطف والرحمة والمرونة، وهو دليل إيجابي على ممارسة الأبوة والأمومة.
"أسعد طفل في الحي" من تأليف هارفي كارب
يتميز هذا الكتاب بتقديم دليل شامل لمرحلة حديثي الولادة، بالإضافة إلى التركيز على مساعدة الأطفال على النوم بشكل أفضل.
"تربية الأطفال" من تأليف باميلا دراكرمان
يعتمد هذا الكتاب الطريقة الفرنسية في التربية، والتي اشتهرت بتركيزها على صفتَي الانضباط والاستقلال لدى الأطفال.