ميليشيا الحوثي تعلن شنّ 6 هجمات ضد سفن في البحر الأحمر

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن أنها شنّت 6 هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة خلال الساعات الـ72 الماضية، ضد سفن ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وباتجاه إسرائيل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث العسكري باسم الميليشيا يحيى سريع، قوله إن "القوات البحرية والقوة الصاروخية نفذت أربع عملياتٍ مشتركةٍ على أربع سُفُن".

وقال سريع: "نفذَ سلاحُ الجوِّ المسير عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتينِ في البحرِ الأحمر"، مضيفاً أن هجوماً آخر استهدف "عدداً من الأهدافِ الإسرائيليةِ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيّ فلسطينَ المحتلة".