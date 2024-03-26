ميليشيا الحوثي تعلن شنّ 6 هجمات ضد سفن في البحر الأحمر
أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن أنها شنّت 6 هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة خلال الساعات الـ72 الماضية، ضد سفن ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وباتجاه إسرائيل.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث العسكري باسم الميليشيا يحيى سريع، قوله إن "القوات البحرية والقوة الصاروخية نفذت أربع عملياتٍ مشتركةٍ على أربع سُفُن".
وقال سريع: "نفذَ سلاحُ الجوِّ المسير عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتينِ في البحرِ الأحمر"، مضيفاً أن هجوماً آخر استهدف "عدداً من الأهدافِ الإسرائيليةِ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيّ فلسطينَ المحتلة".
ويشنّ الحوثيون الذين يُسيطرون على جزء كبير من ساحل اليمن المطلّ على البحر الأحمر، عشرات الهجمات بصواريخ ومسيّرات ضدّ سفن تجاريّة منذ أكثر من أربعة أشهر، "تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزّة" حسب ما تعلن الميليشيا.
وصعّدت الميليشيا هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وأعلنت مؤخراً توسيع دائرة هجماتها لتشمل المحيط الهندي في اتجاه رأس الرجاء الصالح.
وأعلن الحوثيون في البداية استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، لكنهم وسعوا أهدافهم لتشمل السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، بعد الضربات التي نفذتها الدولتان ضد مواقعهم في اليمن.