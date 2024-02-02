الكشف عن مشاهد الجزء الثاني من "لعبة الحبار"

وحقق المسلسل في جزئه الأول نحو 900 مليون دولار، وهو حوالي 40 ضعف تكلفة إنتاجه التي بلغت (21.4 مليون دولار).

ولم يكن من المقرر إنتاج جزء ثان من المسلسل، لكن نجاحه الساحق دفع بالفعل إلى قرار بإنتاج جزء ثان، ظل موعد عرضه غير معروف حتى الساعة.

ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال تقليدية شهيرة في كوريا الجنوبية، للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم. لكن الفرصة في الوصول للمبلغ المالي الضخم تتعلق في قدرة بقاء متسابق واحد فقط على قيد الحياة.

يذكر أن الجزء الأول من "لعبة الحبار" كان من بطولة لي جونغ جاي، ولي بيونغ هون، وكونغ يو وبارك هاي سو.