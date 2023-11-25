منع التعامل مع مخرج "بطن الحوت" بعد استعانته بكروان مشاكل
أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر قرارات مشددة بحق المخرج أحمد فوزي صالح، والشركة المنتجة لمسلسل "بطن الحوت"، بعد الاستعانة بالتيك توكر المثير للجدل "كروان مشاكل".
وشددت النقابة في بيان عبر حسابها على "فيسبوك" أنه تم تغريم شركة "ماشا" للإنتاج الفني والمنتجة لمسلسل "بطن الحوت"، مليون جنيه (32 ألف دولار). وكذلك منع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح، حيث سيتعرض كل من يتعاون معه لعقوبة تصل إلى الشطب.
وسبق أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن غرامة قدرها 100 ألف جنيه (3,200 دولار) بحق الشركة المنتجة لـ"بطن الحوت"، وذلك بعد جدل واسع أثاره ظهور "كروان مشاكل" فيه.
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاستعانة بالتيك توكر "كروان مشاكل"، والمتهم بنشر مقاطع فيديو إباحية، في عمل درامي فني.