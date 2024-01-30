الكشف عن تطورات الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة‎

كشفت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة، تطورات الحالة الصحية لزميلتها ومواطنتها الإعلامية سهير جودة بعد تعرّضها لأزمة صحية منعتها من الظهور على الشاشة خلال الأيام الماضية، لافتة إلى "تحسّن صحتها بشكل كبير".

وقالت مفيدة شيحة في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "الحمد لله، سهير تتحسن بشكل كبير، وستعود قريبًا للشاشة، وأخذت منها وعدًا بأنها ستطمئن الجمهور بتسجيل صوتي أو مداخلة بالبرنامج اليوم".

وكشفت "شيحة" عن تفاصيل الوضع الصحي للإعلامية سهير جودة، مبينة أنّ "جودة"، "تعرَّضت لضغط عصبي خلال الفترة الماضية سبَّب لها مشاكل في المعدة والقولون، ولكنها تتحسن بشكل سريع، ونأمل أن تعود للشاشة قريبًا".

وكانت مفيدة شيحة أعلنت عن تعرّض زميلتها سهير جودة لأزمة صحية، دعتها للابتعاد عن المشاركة في تقديم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبو"، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.