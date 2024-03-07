مقابلة للفنان محمد عبده أساء فيها لوالده تثير جدلاً (فيديو)

أثار مقطع مجتزأ من مقابلة إعلامية سابقة مع الفنان السعودي محمد عبده جدلاً، بعد أن ظهر فيه وهو يسيء لشخص والده.

وكان "فنان العرب" يتحدث عن والده للإعلامية مهيرة عبد العزيز، مبينًا أن والده كان "نوخذة" أي قبطان، لكنه لم يورّث له شيئًا إلا "الكحة".