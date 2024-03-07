مقابلة للفنان محمد عبده أساء فيها لوالده تثير جدلاً (فيديو)
أثار مقطع مجتزأ من مقابلة إعلامية سابقة مع الفنان السعودي محمد عبده جدلاً، بعد أن ظهر فيه وهو يسيء لشخص والده.
وكان "فنان العرب" يتحدث عن والده للإعلامية مهيرة عبد العزيز، مبينًا أن والده كان "نوخذة" أي قبطان، لكنه لم يورّث له شيئًا إلا "الكحة".
وتسبب حديث محمد عبده عن والده بغضب بين مواطنين، إذ اعتبروا أن ما قاله مسيء لوالده، ولا يجوز بحقه، مطالبين إياه بالكف عن المقابلات الإعلامية والاكتفاء بالغناء.
وغالبًا ما تثير تصريحات الفنان السعودي، بين الحين والآخر، جدلاً بين متابعين، إذ يتهمونه بأنه لا يُحسن الكلام، ولا يتمكن من إيصال المعنى بالشكل المطلوب.
وسبق أن تحدث محمد عبده، البالغ من العمر 74 عامًا، عن بداياته الفنية ومعاناته من الفقر والعوز، خاصة بعد أن فقد والده وهو طفل في سن السادسة.