على قرع الطبول.. تشييع جثمان والد قصي خولي (فيديو وصور)

جرت مراسم تشييع جثمان والد الفنان السوري قصي خولي، الإعلامي عميد خولي، اليوم الخميس، من أمام منزله في محافظة طرطوس.

ووثقت مقاطع فيديو، مراسم التشييع، التي شاركت فيها فرقة طبول ومزمار، حيث عزفت لحنًا جنائزيًّا وداعيًّا، فيما لم يتبيَّن مَن حضر من الفنانين والمشاهير.