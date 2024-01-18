على قرع الطبول.. تشييع جثمان والد قصي خولي (فيديو وصور)
جرت مراسم تشييع جثمان والد الفنان السوري قصي خولي، الإعلامي عميد خولي، اليوم الخميس، من أمام منزله في محافظة طرطوس.
ووثقت مقاطع فيديو، مراسم التشييع، التي شاركت فيها فرقة طبول ومزمار، حيث عزفت لحنًا جنائزيًّا وداعيًّا، فيما لم يتبيَّن مَن حضر من الفنانين والمشاهير.
وتوفي الإعلامي عميد خولي، يوم الثلاثاء، بعد إصابته بفشل كلوي، حيث كان يرقد في أحد المستشفيات في طرطوس، وفق ما ذكرته وسائل إعلام سورية.
وكان قصي خولي، نعى والده، برسالة وداعية مؤثرة في حسابه في "فيسبوك"، إذ جاء فيها "ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا. ترّجل أبي. إلى اللقاء سيدي ومعلمي. وداعًا عميد وداعًا يا أبا قصي، من أمن بي وإن مات فسيحيا".
وكان كلٌّ من وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في العاصمة السورية دمشق، أعلنتا يوم الثلاثاء وفاة الإعلامي القدير عميد خولي.
وقدمت نقابة الفنانين تعازيها للفنان قصي خولي، وجاء في منشور التعزية عبر حسابها في "فيسبوك": "تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي، ليكن ذكره مؤبدًا، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وشغل الإعلامي الراحل عميد خولي عدة مناصب هامة خلال مسيرته الإعلامية، إذ كان نائبًا لرئيس تحرير صحيفة "البعث" البارزة، ورئيس تحرير صحيفة "تشرين"، وأيضًا رئيس تحرير صحيفة "الثورة"، كما كان نائب رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا.