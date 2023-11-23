خلافات داخل كواليس مسلسل "موضوع عائلي" تهدد بإيقافه

تهدد خلافات بين الشركة المنتجة لمسلسل "موضوع عائلي" والفنانين المشاركين في جزئه الثالث، بإيقاف العمل.

ووفق موقع "القاهرة 24"، دبت خلافات بين أبطال الجزء الثالث والشركة المنتجة، بعد أن فوجئت الشركة بطلبات من قبل الممثلين المشاركين لزيادة أجورهم.

واحتدمت الخلافات بعد قيام الشركة بزيادة أجور بعض الفنانين للضِعف، بينما كانت زيادة البعض الآخر قليلة.

وكشف مصدر أنه من بين أبطال العمل، الذين طالبوا بزيادة أجرهم، الفنان طه دسوقي، خاصة بعد تحقيقه نجاحًا في مسلسل "الصفارة" في رمضان 2023، لافتًا إلى أن الشركة رفعت أجر كلّ من الفنانين سماء إبراهيم، محمد ورضوان، بزيادة قليلة، بينما رفعت أجر رنا رئيس إلى الضعف تقريبًا.

وأشار المصدر إلى أن الشركة المنتجة تحاول الوصول لحل وسط مع أبطال الجزء الثالث، لاستكمال تصوير العمل وعرضه خلال عام 2024.