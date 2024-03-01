وفاة أرملة الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب

غيّب الموت زوجة الشاعر العراقي الراحل الكبير بدر شاكر السياب، بعد صراع مع المرض.

ووفق "شبكة 964" المحلية، توفيت في مدينة البصرة، اليوم الجمعة، إقبال طه العبد الجليل "أم غيلان"، أرملة الشاعر بدر شاكر السياب، بعد صراع مع المرض، فيما سيقام مجلس العزاء في جامع الكواز مدة 3 أيام.

وعملت أرملة الشاعر، وهي من مواليد 1937، بصفة معلمة في إحدى مدارس البصرة حتى العام 1980، بمدرسة الثغر بمنطقة المعقل، ومدرسة الأشبال في البصرة القديمة.

وتزوج السياب، إقبال، في العام 1955، وذكرها في قصائده الأخيرة، لا سيما قصيدته “وصية”، ورزق منها بـ: غيداء، وغيلان، وآلاء.