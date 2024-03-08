الاعتداء على فنان مصري ووالدته بسبب "السكر" يكشف عن زوجة ثانية

كشف الفنان كريم مغاوري نجل الفنان المصري سامي مغاوري أن والدته، التي تعرضت للضرب بعد واقعة المول، والخلاف على وجود أكياس السكر، ليست زوجة أبيه الحالية.

وإثر اللغط بعد الواقعة، وتداول أنباء أن ضحية الاعتداء هي زوجة الفنان سامي مغاوري، خرج الأخير في منشور عبر حسابه في "فيسبوك"، موضحا أنّ الضحية هي زوجته الأولى، وليست الحالية، معلقا: "لم أذهب في يوم من الأيام لشراء أي مواد تموينية من سوبر ماركت أنا وزوجتي، ولكن منذ يومين حدثت مشاجرة بين ابني ووالدته وهي زوجتي السابقة مع عدد من موظفي وأمن المكان".

وتابع الفنان الأب: "لا علاقة لزوجتي بهذا الموضوع، وهذا للعلم والتوضيح كما أكد ابني ذلك".

وعقب نجل الفنان المصري، كريم، بالقول في منشور عبر حسابه في "فيسبوك": "أوضحت منذ الصباح لعدد من الصحافيين أن والدتي ليست زوجة أبي الحالية، وأن زوجة أبي ليست المعنية بالموضوع".

وكان الفنان كريم مغاوري قد كشف عن تعرضه ووالدته لاعتداء من قبل حارسي أمن محل "هايبر وان" الشّهير، بسبب امتناعهم عن بيع السكر رغم تواجده.

ونشر كريم مغاوري فيديو يوثق خلاله الاعتداء على والدته من قبل مدير أمن الهايبر وحراسه، مشيرا إلى أن والدته نزفت دما من فمها، وما زالت مريضة حتى الآن.

ووثق نجل سامي مغاوري في فيديو منفصل كميات من السكر قامت إدارة الهايبر بإخفائها عن المستهلكين، واصفا موظفي الهايبر بـ "منعدمي الضمير".

وأعلن سامي مغاوري عن مقاضاته لإدارة "هايبر وان" لاعتدائهم على والدته، مؤكدا أنه سيحصل على حق والدته بالقانون، معلنا عن تقديم بلاغ لوزارة التموين يتهم خلاله المحل الشهير بإثارة أزمة السكر رغم تواجده في المحل.

وكشف كريم أن إدارة "هايبر وان" حاولت إرضاءهما بعد المشاهد، بمنحهما 20 كيلو سكر، لكنه رفض ذلك.

والفنان كريم مغاوري هو نجل الفنان سامي مغاوري، وشارك في العديد من الأعمال الفنية.