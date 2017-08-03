صراع “الواجهة” بين سعد ورمضان يخيم على أجواء فيلم “الكنز”

سبب الصراع بين الفنانين محمد سعد ومحمد رمضان على أحقية كل منهما بتصدر الملصق الدعائي لفيلم “الكينز” صداعاً في رأس المخرج شريف عرفة بسبب أزمة ترتيب أسماء النجوم.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم اقترحت أن يتصدر محمد رمضان المشهد بسبب ارتفاع مؤشر جماهيريته ولضمان الإيردات، فيما لم تقترح الشركة الفنان محمد سعد بسبب ما يقال عن أفول نجمه أخيرا، وتحديدا بعد فيلم “تحت الترابيزة” الذي تم سحبه من دور العرض بعد 15 يوما من طرحه.

وقال مصدر مقرب من المخرج شريف عرفة، إنه طلب من الشركة تأجيل تصميم “الأفيش” لحين الانتهاء من التصوير بشكل كامل.

وطلب عرفة من كل النجوم في جلسة وصفت بـ “الودية” عدم الاهتمام بالتفاصيل التي قد تؤثر على أجواء التصوير وتخلق جوا من الغيرة قد تنعكس بشكل سلبي على الفيلم الذي يعد الأضخم إنتاجا في تاريخ السينما المصرية.

وأضاف المصدر أن محمد سعد يشعر بالغضب من حماسة الشركة المنتجة لمحمد رمضان، وهو ما دفعه للسفر إلى السعودية لتقديم عرض مسرحي بعنوان “صبح صبح” على الرغم من أنه لم ينته من تصوير دوره في الفيلم.

وفيلم “الكنز”، من تأليف عبد الرحيم كمال وبطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري ومحيي إسماعيل.

وتدور أحداثه حول 4 عصور وهي: العصر العباسي والعثماني والفرعوني وفي السبعينيات، حيث تنتقل الأحداث حول فساد وسطوة بعض رجال الدين عبر العصور على السلطة والتعاملات المزيفة والسيئة مع الشعب.

كما يتطرق الفيلم إلى كيفية إقحام الدين في السياسة من أجل الحصول على المناصب، ويجسد محمد رمضان شخصية علي الزيبق، بينما يجسد محمد سعد شخصية رئيس البوليس السياسي فى العهد الملكي.