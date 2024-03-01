في سابقة هي الأولى.. ثلاثة فنانين سعوديين في مسلسل مصري

في سابقة هي الأولى من نوعها، يتواجد ثلاثة فنانين سعوديين معا في مسلسل مصري هو "جريمة منتصف الليل"، الذي يُعرض في رمضان المقبل.

والممثلون السعوديون الثلاث هم: ليلى السلمان، وعلي السبع، ونوف العبد الله.

وعلم "إرم نيوز" من مصادره أنّ علي السبع يُجسد شخصية مدرس مصري من أصول صعيدية ربّى ابنته بشكل قاس حين كان يعمل في الخارج، ولم يقترب منها على المستوى الإنساني بما يكفي واعتاد أن يتعامل معها بغلظة وتشدد، فكانت النتيجة أنّ الابنة حين التحقت بالجامعة بالغت في الانفتاح والتحرر بعد عودتها إلى مصر، كرد فعل على ما لاقته من أبيها.

وتلعب ليلى السلمان دور صاحبة الجامعة الخاصة التي تدور فيها الأحداث الرئيسة، وتقع فيها جريمة القتل التي تشكل محور الأحداث. وتتميز صاحبة الجامعة بشخصية قوية رغم ما يدور من حولها من كوارث.

أما نوف العبد الله فتقدم شخصية طالبة جامعية من أب سعودي وأم مصرية، وهي صديقة مقربة من ابنة الأب المتشدد الذي يقدمه علي السبع.

ويقع المسلسل في 15 حلقة ضمن إيقاع بوليسي وأجواء تشويق متصاعدة، تقوم الحبكة الأساسية فيها على جريمة قتل صادمة تحدث في وقت متأخر من الليل يروح ضحيتها طالبتان جامعيتان. والعمل من بطولة رانيا يوسف، وأحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وإخراج عصام شعبان.

وقال مؤلف المسلسل الكاتب والسينارست محمد الغيطي، إنه وصناع العمل تشرفوا بالعمل مع هؤلاء الممثلين الذين يعد تواجدهم معا حدثا فريدا وغير مسبوق في تاريخ الدراما المصرية، ويُكسب المسلسل ثراء، وتنوعا، وعمقا.

ولفت في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أنّ ليلى السلمان وعلي السبع يقومان ببطولات منفردة في الدراما الخليجية، لكنهما في هذا العمل يشاركان في بطولة جماعية، وهذا يدل على نضجهما الفني، وتركيزهما على جوهر الدور ومدى تأثيره في الأحداث.

وأضاف في تصريحه، أنّ علي السبع يعدُّ من الرعيل الأول في الساحة السعودية وهو مثقف موسوعي، شديد الموهبة والإخلاص في عمله.

واعتبر "الغيطي" أنّ الدراما تعد من عوامل توحد الشعوب العربية، ولا سيما في ظل تواجد خمسة إلى سبعة ملايين مصري يعملون في السعودية، مشيرا إلى أن الدور ينادي صاحبه بصرف النظر عن جنسيته.

وتابع السينارست المصري: "تواجد النجوم العرب ليس شيئا جديدا، حيث سبق أن شهدت أعمال لي الظهور الأول أو على الأقل مرحلة البدايات الأولى لفنانين أصبحوا فيما بعد نجوما يشار لهم بالبنان، مثل كارمن لبس، وإياد نصار، والمغربية هدى الإدريسي، والأردنية مارجو حداد".