"جولة أخيرة".. هل استعاد أحمد السقا بريقه المفقود؟

الترقب وارتفاع سقف التوقعات كان العنوان العريض لردود الفعل التي واكبت بث الصور الأولى والبرومو الدعائي لمسلسل أحمد السقا الجديد "جولة أخيرة"، فإلى أي حد يمكن القول بعد بث 5 حلقات من العمل عبر منصة "prime video" إنّ "السقا" استعاد بريقه المفقود بعد سلسلة من الأعمال المخيبة للآمال؟.

يعود نجم الأكشن إلى منطقته المفضلة حيث الإثارة والتشويق الممتزجين بحس إنساني لا يخلو من ضعف وشجن في المسلسل، الذي يروى قصة رجل أربعيني مأزوم تتسم حياته بالفشل كزوج وكأب، كما يعاني على المستوى الصحي من مرض الزهايمر.

الشغف الوحيد في حياته يكمن في غرامه برياضة الملاكمة، التي أظهر فيها براعة استثنائية لكنها تحولت إلى وسيلة للمراهنات وجمع المال بطرق غير مشروعة حتى يظهر مدربه القديم "أشرف عبدالباقي" ويقرر إنقاذه وإعادته للطريق مرة أخرى كبطل مشهور بضربته "القاضية" التي تهزم أقوى الخصوم.

ظهر "السقا" في حالة بدنية جيدة للغاية تؤكد أنه اجتهد على نفسه كثيرًا من حيث تدريبات اللياقة الشاقة، كما استعاد براعته القديمة في مشاهد الحركة والقتال. ومن ناحية أخرى، أجاد تجسيد حالة اليأس والإحباط التي يعاني منها بطل قديم خاصمته الأضواء وانزوى إلى ركن النسيان.

وقدم أحمد السقا عددًا من الأعمال، في السنوات الأخيرة، لم تنل النجاح الجماهيري المتوقع ولاقت انتقادات حادة وسخرية عبر مواقع التواصل أبرزها مسلسل "نسل الأغراب"، موسم رمضان 2021، الذي دار في أجواء الثأر والصعيد ومسلسل "حرب"، رمضان 2023، وجسد فيه شخصية إرهابي.

ويؤكد الناقد الفني طارق الشناوي أن "جولة أخيرة" هو إجمالاً مسلسل جيد الصنع، فالكتابة جميلة، ورؤية المخرجة مريم الأحمدي ممتازة، مشيرًا في تصريح إلى "إرم نيوز" أنّ "الكاستنج" أو تسكين الممثلين في أدوارهم كان موفقًا للغاية.

ويضيف الشناوي أنّ "السقا" ربما جانبه الصواب في بعض الاختيارات الفنية في مرحلة ما، لكنه هنا يستعيد الكثير من رصيده الجماهيري بالفعل كأول نجم "جان" يجمع منذ ربع قرن بين الأكشن والوسامة في توليفة محببة جماهيريًا، ويقدم أدوارًا بارزة في هذه المنطقة، فاتحًا الباب لجيل من النجوم جاءوا بعده، مثل: كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وأمير كرارة.

ويضيف الناقد الفني محمد عبدالرحمن لـ"إرم نيوز"، قائلاً: "العمل في ضوء الحلقات الأولى التي شاهدتها جذاب دراميًا، ويخوض في منطقة محببة جماهيريًا، ونراها كثيرًا في الدراما الأجنبية لكنها جديدة عربيًا".

ويوضح أنه يصعب تمامًا تصور فنان آخر يجسد شخصية البطل غير أحمد السقا الذي بدا موفقًا للغاية.