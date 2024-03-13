الإنترنت يفقد العائلة المالكة في بريطانيا السيطرة على صورتها

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه بفعل الإنترنت، يمكنك تتبع الصورة المعدلة رقميًّا لأميرة ويلز كيت ميدلتون، بعد أن تبنت مع زوجها الأمير وليام، إلى جانب شقيقه هاري، وسائل التواصل الاجتماعي منذ البداية كوسيلة لتجاوز الصحافة الشعبية.

وأضافت الصحيفة أن وسائل التواصل الاجتماعي أعطت الجيل الأصغر من أفراد العائلة المالكة وسيلة لتجاوز الصحف الشعبية التي يمقتونها، إذ يمكنهم نشر أخبار وصور منسقة بعناية لأنفسهم على منصات مثل "إنستغرام وتويتر"، دون وساطة من صحف لندن أو المصورين المتربصين.

وكان حادث السيارة المميت الذي تعرَّضت له الأميرة الراحلة ديانا، بعد مطاردة عالية السرعة من قبل المصورين في باريس، بصمة دائمة على ابنيها ويليام وهاري، فقد نشأوا وهم يتعهدون بعدم المشاركة فيما اعتبروه علاقة سامة بين العائلة المالكة والصحافة، بحسب الصحيفة الأمريكية.