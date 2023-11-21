طارق لطفي: لا يجب أن يتوقف الفن بسبب أحداث غزة

يستعد الفنان المصري طارق لطفي، في بطولة مشتركة مع مواطنه الفنان أحمد السقا، لمسلسل "العتاولة"، المقرر طرحه في رمضان 2024.

وأكد لطفي سعادته بالتعاون مجددًا مع أحمد السقا في عمل درامي جديد، لافتًا إلى أنه ليس العمل الأول له مع أحمد السقا، والذي يعتبره صديقًا.

وقال في تصريحات لـ"القاهرة 24"، عن استمرار عمل الفنانين رغم أحداث غزة، إنه "لا يجب أن تتوقف الحياة، والفن مهنة كأي مهنة أخرى": "الحياة لا تتوقف ممكن يبقى ده هدف عندهم ان يحصل توقف في حياة الناس، وأنا متعاطف مع المجازر والمذابح لكن إن الحياة تتوقف لا طبعا، الفن زي أي مهنة لازم تستمر مع الحفاظ على مشاعر الآخرين".

يذكر أن الفنان طارق لطفي سيلعب دورًا شعبيًّا للمرة الأولى في "العتاولة"، في شخصية تُعدّ مختلفة عن جميع أدواره الفنية السابقة.