نابليون بعد أوبنهايمر.. "انتصار غربي سينمائي" في الحرب الروسية الأوكرانية

تشهد قاعات السينما العالمية، اليوم الأربعاء، انطلاق عرض الفيلم الملحمي "نابليون" للمخرج العالمي ريدلي سكوت.

وأثار الفيلم مسبقًا ضجة بين النقاد، الذين اتهموا "سكوت" بارتكاب مغالطات تاريخية، في وقت لم يكترث فيه الأخير بردود فعلهم، مشددًا على اهتمامه بـ"الرؤية البصرية أكثر من الكلمة المكتوبة".

ويظهر "نابوليون" بعد أشهر قليلة فقط من "أوبنهايمر"، إذ ينتمي كلا الفيلمين إلى السيرة الذاتية، أحدهما يحكي قصة الفيزيائي أوبنهايمر، الذي أسهم في تطوير القنبلة النووية، والآخر يحكي قصة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت.

لكن لماذا ظهر هذان الفيلمان في هذا التوقيت بالذات؟