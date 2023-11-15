مات لوبلان وكورتني كوكس يوجهان تحية لماثيو بيري

وجّه الممثلان مات لوبلان وكورتني كوكس تحية لزميلهم في مسلسل "فريندز" الشهير ماثيو بيري، الذي توفي في نهاية تشرين الأوّل/أكتوبر في كاليفورنيا.

وكتب لوبلان، الذي أدّى في المسلسل دور "جوي"، الصديق المقرّب من "تشاندلر" وهي الشخصية التي أداها بيري، في صفحته عبر إنستغرام "إنّ ما عشناه كان بصراحة من أفضل اللحظات في حياتي".

وأرفق لوبلان المنشور بمجموعة من الصور مأخوذة من مشاهد في المسلسل ويظهر فيها الممثلان، بينها لقطة لهما وهما يتعانقان.

وتابع لوبلان "لقد كان شرفًا لي أن أتشارك معك العمل وأن أدعوك "صديقي"، مضيفًا "افرد جناحيك وحلّق بعيدًا يا أخي، لقد أصبحت أخيرًا حرًّا".