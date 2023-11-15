مات لوبلان وكورتني كوكس يوجهان تحية لماثيو بيري
وجّه الممثلان مات لوبلان وكورتني كوكس تحية لزميلهم في مسلسل "فريندز" الشهير ماثيو بيري، الذي توفي في نهاية تشرين الأوّل/أكتوبر في كاليفورنيا.
وكتب لوبلان، الذي أدّى في المسلسل دور "جوي"، الصديق المقرّب من "تشاندلر" وهي الشخصية التي أداها بيري، في صفحته عبر إنستغرام "إنّ ما عشناه كان بصراحة من أفضل اللحظات في حياتي".
وأرفق لوبلان المنشور بمجموعة من الصور مأخوذة من مشاهد في المسلسل ويظهر فيها الممثلان، بينها لقطة لهما وهما يتعانقان.
وتابع لوبلان "لقد كان شرفًا لي أن أتشارك معك العمل وأن أدعوك "صديقي"، مضيفًا "افرد جناحيك وحلّق بعيدًا يا أخي، لقد أصبحت أخيرًا حرًّا".
أما الممثلة كورتني كوكس التي أدّت شخصية "مونيكا"، صديقة "تشاندلر" ثم زوجته في المسلسل، فنشرت في حسابها عبر إنستغرام المشهد الشهير الذي يُعلَن خلاله للمشاهدين أنّ قصة رومانسية تجمع "مونيكا" و"تشاندلر".
وكتبت "أنا ممتنة جدًّا لكل لحظة أمضيتها معك يا ماتي. أفتقدك كل يوم".
ويرافق منشورها مقطع فيديو صُوّر بعد نهاية المشهد، تطلق فيه كوكس وهي في السرير مع بيري، نكتة تستهدف الجمهور في الاستوديو.
وقالت "في هذا المشهد، وقبل أن نبدأ التصوير همس لي بعبارة مضحكة لأقولها".
وأضافت "هكذا كان يُقارب الأمور. كان مضحكًا ولطيفًا".
وكان مساعد ماثيو بيري (54 سنة) عثر عليه ميتًا داخل حوض الجاكوزي في منزله بتاريخ الـ28 من تشرين الأول/أكتوبر.
ولا تزال أسباب وفاة بيري غير معروفة، مع العلم أنّ الممثل كان يكافح لسنوات إدمان المخدرات والكحول.
وبحسب موقع "تي ام زي" المتخصص، لم يُعثَر على أي مخدرات في مكان وفاة الممثل ولا أي دليل يؤشر على احتمال وقوع جريمة.
وقد شكّل مسلسل "فريندز" ظاهرة ثقافية حقيقية، وترك بصمته على جيل كامل من المشاهدين.