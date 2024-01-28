ميرهان حسين تعلق على أنباء ارتباط خطيبها السابق بشيرين عبدالوهاب
علقت الفنانة المصرية ميرهان حسين على أنباء ارتباط خطيبها السابق بمواطنتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتداول صور تجمع بينها وبين شيرين بعد أنباء ارتباطها، مؤكدة أن "الصورة ليست حديثة".
وقالت ميرهان حسين خلال لقاء مع "إي تي بالعربي": "صورتي مع شيرين من كذا سنة في عيد ميلادها، وأنا معنديش مشاكل مع أي حد، ولا أي اسم، وأي حد يعرفني على المستوى الشخصي يعرف إني أبعد شخص عن المشاكل والقيل والقال، وإني أقول حاجة عن حياتي الشخصية أو حياة حد".
وحول الآية القرآنية التي نشرتها فور تداول أنباء ارتباط خطيبها بمواطنتها الفنانة المصرية، قالت: "بحب أحط أقوال معينة بتعجبني من القرآن وبتلمسني بشكل أو آخر، ولازم نكون مؤمنين جدًا بالآية: عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون".
وكان مصدر موثوق، قد كشف حقيقة ارتباط الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بطبيب مصري، بعد ظهورهما معا في أكثر من مناسبة كان آخرها ليلة حفل رأس السنة الذي أحيته في دبي، مؤكدًا أنها بالفعل ارتبطت به لكنها تخفي الأمر حتى انقضاء شهور العدة.
وأضاف المصدر في تصريحات سابقة لـ "إرم نيوز"، أن الطبيب يدعى تامر سليم وهو طبيب نساء وتوليد، وكان خطيب الفنانة المصرية ميرهان حسين، وكان مقررًا أن يتزوجا في فبراير المقبل.
إلا أن سليم، تقرَّب من شيرين خلال الفترة الماضية بعد أن تعرَّف عليها عن طريق أصدقاء مشتركين، ليقوم بعدها بفسخ خطبته من ميرهان حسين.
والتزمت ميرهان حينها الصمت ولم تعلق على الأمر، واكتفت بنشر آية قرآنية اعتبرها النشطاء تعليقا على الأمر.