ميرهان حسين تعلق على أنباء ارتباط خطيبها السابق بشيرين عبدالوهاب

علقت الفنانة المصرية ميرهان حسين على أنباء ارتباط خطيبها السابق بمواطنتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتداول صور تجمع بينها وبين شيرين بعد أنباء ارتباطها، مؤكدة أن "الصورة ليست حديثة".

وقالت ميرهان حسين خلال لقاء مع "إي تي بالعربي": "صورتي مع شيرين من كذا سنة في عيد ميلادها، وأنا معنديش مشاكل مع أي حد، ولا أي اسم، وأي حد يعرفني على المستوى الشخصي يعرف إني أبعد شخص عن المشاكل والقيل والقال، وإني أقول حاجة عن حياتي الشخصية أو حياة حد".

وحول الآية القرآنية التي نشرتها فور تداول أنباء ارتباط خطيبها بمواطنتها الفنانة المصرية، قالت: "بحب أحط أقوال معينة بتعجبني من القرآن وبتلمسني بشكل أو آخر، ولازم نكون مؤمنين جدًا بالآية: عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون".