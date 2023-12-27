رواية "وكسة الشاويش".. جرائم الآباء يدفع ثمنها الأبناء

داخل إطار اجتماعي يتمحور حول الأب وصورته في العائلة تدور أحداث رواية "وكسة الشاويش" آخر ما كتب القاص والروائي المصري كمال رُحيم قبل رحيله في سبتمبر/ أيلول بعد مشوار طويل من الإبداع انصبّ في مجمله على التعبير عن الإنسان ومشاعره ورصد علاقات البشر.

تنطلق أحداث الرواية، الصادرة عن دار الشروق في 147 صفحة من القطع الصغير، من داخل محكمة جنايات بورسعيد، حيث ينظر القضاء في مصير الشاب عادل، الذي شرع في قتل أمه وداد المناخلي وزوجها زكريا الفار لتبدأ بعد ذلك رحلة سرد عكسية على لسان الشاب ذاته حول نشأته وحياته وكيف انتهى به الحال داخل قفص الاتهام.

يقول عادل: "أقف ووجهي خال من التعبير كتمثال من تماثيل الشمع رغم ما بداخلي من ألم وحسرة، ليس على من اعتديت عليهما فهما يستحقان، على نفسي والدنيا التي عشتها وأوقفتها هذه الوقفة، واللافت أنه كانت تنتابني أحيانا رغبة في الابتسام ولحظات أود فيها لو أنفجر في البكاء وضحكت مرة دون سبب، ومن يراني يحتار في أمري: فهل أنا غير آبه إلى هذا الحد بالفعلة التي فعلتها؟ أم عبيط؟ أم فاجر مستهتر؟ وخذ عندك من هذه الأوصاف حتى منتهاها".