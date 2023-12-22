"الزيروويت".. رواية تونسية تحكي وجع المهمّشين

تطرح رواية "الزيروويت" للكاتب التونسي نبيل قدّيش مسألة العدالة الاجتماعية في تونس من خلال تسليط الضوء على فئة المهمّشين الذين "ظلمتهم دولة الاستقلال" وعاشوا الحرمان من أبسط المرافق والخدمات.

وصدرت الرواية مؤخرا عن دار "مسكلياني للنشر والتوزيع" في طبعة تونسيّة جديدة، حيث يتعقّب الكاتب من خلالها الوضع في منطقة الشمال الغربي لتونس، الذي يقع في أسفل ترتيب مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ويتخذ العنوان إشارة رمزية إلى هذه المنطقة "الزيروويت" (أي الصفر ثمانية) وهو رمز الهاتف المستعمل في محافظات باجة وجندوبة والكاف، وهي محافظات الشمال الغربي الثلاث، وكثيرا ما تُستعمل هذه العبارة في العامية التونسية للإشارة إلى سكان هذه المنطقة، ويعتبر حقوقيون أنّ فيها كثيرا من الإجحاف والاحتقار تجاه هذه المنطقة وكأنها ليست تابعة لتونس.

وكتب القاصّ التونسي الأسعد بن حسين معلّقًا على الرواية: "غريبة هذه الرواية غرابة الحكايات الناسجة لأحداثها، ووجه غرابتها ليس لكونها من جنس أدب الخيال العلمي، أو العجيب، بل لعمق ارتباطها بالواقع، حتى لنشكّ في أن مؤلفها لم يقم بنسجها تخييليًّا، بل اكتفى بتصوير الواقع تصويرًا يكاد يكون فوتوغرافيًا تسجيليًا، وتلك المخاتلة الكبرى في هذه الحكاية السردية".

ويضيف الناقد: "إنها رواية قريبة منك، أحداثها من تلك التي تقع في مدننا وقرانا كل يوم، وشخصياتها من تلك التي تتجول بيننا في أحيائنا الشعبية، تبث ظرفها ورعبها ومواجعها في الفضاء العام... شخصيات تذكرك بأخرى شبيهة بها حيثما كنت في هذه البلاد، لا في شمالها الغربي فقط" الذي أشير إليه هنا بعبارة "الزيروويت".

واعتبر "بن حسين" أنّ "هذه الرواية ليست سرداً لواقع جهة معروفة في الشمال الغربي للبلاد التونسية كما يوحي بذلك عنوانها، بل هي رواية الفقراء والمهمشين، رواية الناس العاديين ترصدهم في أفراحهم وأتراحهم في سكونهم وحركتهم، ولعلها من أوفى النصوص السردية للواقع والواقعية، بما فيه من طيبة وعفوية، وما فيه من شرور وفحش، ولكنها تندرج ضمن واقعية نقدية تنحو في كثير من فصولها إلى السخرية، لتشكل نوعًا من الكوميديا السوداء".