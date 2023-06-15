"تشريح سقوط".. من أزمة عائلية إلى الاضطرابات الاجتماعية بأوروبا

يتعامل "تشريح سقوط"، الحائز مؤخرًا على جائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان كان، مع العديد من الموضوعات المزعجة والقوية، وفق صحيفة "المدن".

ويبدأ كل شيء في الفيلم، عندما تضطر "ساندرا" (ساندرا هولر)، وهي روائية ألمانية مشهورة مقيمة في فرنسا، إلى مقاطعة مقابلة صحافية تجريها في منزلها الجبلي؛ لأن زوجها، صاموئيل (صاموئيل ثيس)، المتواجد في العلية، رفع صوت الموسيقى فجأة. تغادر الصحافية، وبعد فترة وجيزة يذهب ابنها الصغير "دانيال"، وهو فاقد للبصر، في نزهة مع كلبه، وعندما يعود يلاحظ أن والده صاموئيل ملقى على الأرض، وملطخ بالدماء، وربما فارق الحياة. ينادي الصبي والدته، التي تستيقظ من غفوة، لتفاجأ بالخبر الرهيب، لكن، هل فوجئت حقًا؟.