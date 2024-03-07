خلاف مالي يهدد عرض المسلسل المصري "تل الراهب" في رمضان

اندلعت أزمة بين نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي، والشركة المنتجة لمسلسل "تل الراهب" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رياض، ويخوض به السباق الرمضاني الذي ينطلق بعد أيام.

وأعلن شعبان السيد المستشار القانوني لنقابة الممثلين المصريين عن قرار شركة "روتانا" بوقف تصوير مسلسل "تل الراهب"، احترامًا للممثلين، بعد تواصل النقيب أشرف زكي معها.

وأكد الفنان محمد رياض في تصريحات لـ"إرم نيوز" أنه لا يملك أية معلومات عن تفاصيل هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنه موجود، الآن، داخل موقع التصوير، والتصوير يسير بشكل جيد، ولم يتوقف.

وأكد رياض لـ "إرم نيوز" أنه سيستعلم عن الأزمة، وفي حال معرفة أي تفاصيل سيدلي بها.

من جانبه، أكد الفنان أشرف زكي لـ "إرم نيوز" أن هناك خلافًا بين النقابة وشركة الإنتاج، بسبب تقاعسها عن دفع مستحقات النقابة، ومستحقات بعض الممثلين، مشيرًا إلى أنه سيكشف تفاصيل الأزمة بالتفصيل خلال ساعات.

و"تل الراهب" بطولة: محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، وتدور أحداثه في إطار الدراما الصعيدية.