الديمقراطيون في أمريكا يدعون الجمهوريين إلى العمل لمشروع قانون كورونا

دعا أبرز نائبين ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الجمهوريين اليوم الإثنين للعمل من أجل إنجاز تشريع جديد بخصوص فيروس كورونا المستجد يشترك فيه الحزبان، وأشارا إلى نقص التمويل لإجراء الفحوص اللازمة على مستوى البلاد من أجل البدء في إعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي.

وكان الجمهوريون قد جددوا قبل يومين ضغطهم من أجل تخصيص 250 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة على التأقلم مع الوباء بينما ضاعفوا معارضتهم للجهود الديمقراطية لتوسيع التشريع ليشمل اعتمادات أخرى.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر في بيان مشترك: "لدينا مشكلات حقيقية تواجه هذا البلد، وحان الوقت للجمهوريين كي يتخلوا عن المواقف السياسية المتمثلة في اقتراح مشاريع قوانين يعرفون أنها لن تحظى بالقبول في مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ، التزموا الجدية واعملوا معنا لإيجاد حل".

وبدأ الخلاف بمناوشة كلامية في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، عندما فشل الجمهوريون يوم الخميس في تحريك إجرائهم الصغير بسبب معارضة الديمقراطيين.

وبعدها عرقل الجمهوريون إجراء الديمقراطيين الذي كان سيخصص بعض المال لإقراض بنوك مملوكة لمجتمعات وأقليات، ويساعد المستشفيات ويوسع الدعم الغذائي للفقراء.