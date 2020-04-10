ترامب يعتبر موعد إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ”أكبر قرار“ خلال رئاسته‎

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنّ قراره بشأن موعد فتح الاقتصاد الأمريكي بعد إغلاق البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا سيكون أصعب قرار يتوجّب عليه اتّخاذه.

وقال خلال مؤتمر صحافي ”يتعيّن عليّ أن أتّخذ قرارا، وأنا آمل فقط من الله أن يكون القرار الصائب. لكنّي أقول دون أيّ شك إنّه سيكون أصعب قرار توجّب عليّ اتّخاذه“.

وترامب الذي يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر يحرص على إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بعد أسابيع من تطبيق إجراءات حازمة أغلقت الأعمال وجمّدت النقل في جميع أنحاء البلاد لإبطاء انتشار الفيروس.

ويُواجه الرئيس الأمريكي أيضا تحذيرات من أنّ إعادة فتح مبكرة للاقتصاد قد تعرّض حياة الناس للخطر. وأكّد ترامب ”يتعيّن عليّ اتّخاذ أكبر قرار في حياتي“.