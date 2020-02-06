أول تعليق من نانسي بيلوسي على تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب يبقى ”تهديدًا للديموقراطية الأمريكية“، منتقدةً تبرئته من جانب مجلس الشيوخ. واعتبرت بيلوسي في بيان أن ”الرئيس يمثل تهديدًا مستمرًا للديموقراطية الأمريكية، بإصراره على أنه فوق القانون وأنه يُمكنه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك“. وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، الرئيس دونالد ترامب من تهمتي ”إساءة استخدام…