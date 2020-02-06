أول تعليق من نانسي بيلوسي على تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب يبقى ”تهديدًا للديموقراطية الأمريكية“، منتقدةً تبرئته من جانب مجلس الشيوخ.
واعتبرت بيلوسي في بيان أن ”الرئيس يمثل تهديدًا مستمرًا للديموقراطية الأمريكية، بإصراره على أنه فوق القانون وأنه يُمكنه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك“.
وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، الرئيس دونالد ترامب من تهمتي ”إساءة استخدام السلطة“ و“عرقلة عمل الكونغرس“.
وخلال تصويت المجلس على التهمة الأولى (إساءة استخدام السلطة) صوت 52 عضوا بتبرئة ترامب، مقابل 48 عضوا يرون أن الرئيس مذنب.
وفيما يخص التهمة الثانية، صوت 53 عضوا لصالح ترامب.
وقال البيت الأبيض إن ترامب حصل على ”تبرئة كاملة“ في قضية العزل.