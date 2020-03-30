حليمة بولند تطلب تبني طفلة كويتية تعرضت للتعذيب من والدتها

عرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، تبنيها للطفلة الكويتية المعنفة من قبل والدتها، بعدما أشعلت قصتها تعاطفا كبيرا، وأثارت الجدل عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهرت فيه سيدة، وهي تعذب ابنتها وتعنفها بطريقة مروعة في الكويت، مما دفع السلطات الكويتية للتدخل وإلقاء القبض عليها بعد مطالبات عديدة من قبل النشطاء.

وخرجت بولند في تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها بسناب شات، تطالب فيه تبني الطفلة، وقالت إنها شاهدت فيديو التعنيف البشع وأحست بأن قلبها يتقطع، مضيفة:“الحمد لله إنه تم القبض عليها وتحويلها للنيابة“.

وتساءلت بولند ”هل هذه الطفلة لديها أسرة وأب بعد القبض على والدتها؟“، معبرة عن استعدادها لتبني هذه الطفلة لتتربى مع بناتها.

ولاقت مبادرة بولند تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين أشادوا بهذه الخطوة وطالبوها بتبني الطفلة، لإنقاذها من التعنيف الأسري الذي تعاني منه.

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا مقطع الفيديو للسيدة التي تدعى (أبرار التميمي) والتي ظهرت ببث مباشر أثناء ترويعها لابنتها، وتوجه لها ألفاظا مخالفة للذوق العام، إضافة إلى ضربها في مقطع آخر وتهديدها بجلب الأمن لها، ومطالبتها بالانتحار تعبيرًا عن غضبها.

وأثار تصرف الأم مع ابنتها غضب عدد من الحقوقيين الذين طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وتم ضبط السيدة عقب تداول مقطع التعنيف، ووجهت عدة تهم لها بينها الإهمال وتعذيب قاصر، وقد تم حجزها لحين عرضها على جهة الاختصاص.