خالد منقاح: عتابي على القصبي والسدحان.. وهذه حقيقة زواجي من حليمة بولند (فيديو)

كشف الفنان والمنتج السعودي خالد منقاح، حقيقة هجومه على مواطنيه الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، بسبب نسيانهما للنجوم الكبار وأصحاب الفضل عليهما، وتعمدهما تهيمشه منذ نجاح مسلسل ”طاش ما طاش“، موضحًا أن عاتبهما وعتابه يكون بغاية المحبة.

وأضاف خالد منقاح، في لقاء متلفز عبر التلفزيون السعودي من خلال برنامج ”آت SBC“، الذي تقدمه الإعلامية سارة عبدالعزيز، أن هناك نقد وسب إلا أنه يعاتب بغرض المحبة، مبينًا أنه يقصد: ”لما كان بيننا الحب والصداقة وتوصلوا للنجاح لازم كل واحد يعرف نفسه من هو ومن أوصله“.

واستطرد الفنان السعودي قائلًا: ”أغلب النجوم الموجودين في الخليج والسعودية بفضل الله كنت باديء معهم أو بدأوا عن طريقي“.

وأردف ”منقاح“ أنه سيتذكر أصدقائه القدامى في أعماله الجديدة، مستطردًا: ”عندي فيلم بعنوان (حياة امرأة) يضم نخبة من نجوم الفن ومن ممثلين (طاش ما طاش) و(شباب البومب)، وأنا الحمد لله ما خلقت لي أعداء وهذا نجاح وحب“.

وأعلن خالد منقاح حقيقة زواج من الإعلامية الكويتية حليمة بولند، قائلًا أنه كثيرًا ما يتسائل عن كون حليمة بولند زوجته قائلًا: ”حليمة بولند نحس وهي صديقة وودي عالج الموضوع لأن حليمة بيني وبينها بيزنس“.

وبيّن قائلًا: ”يوجد شغل بيننا ولا أقل ولا أكثر وأحببت توضيح هذا الأمر لأنها أثرت عليّ على مستوى العائلة“.

وكشف الفنان السعودي خالد منقاح سبب اختفائه طوال الفترة الماضية قائلًا إنه كان منشغلًا بعدد من الإنتاجات المسرحية، وانشغالاته في مواسم السعودية بينها موسم جازان وموسم الشرقية.

وأكد ”منقاح“ أنه يواصل العمل على مسلسل ”شباب البومب“ تمهيدًا لعرضه مشيرًا إلى أنه يعمل على إنتاج فيلم سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة، سيعرض في جميع دور العرض السينمائي.

وأشار إلى أن المسرح هو الأقرب إلى قلبه، لافتًا إلى أنه كان يتمنى منذ 30 عامًا إنتاج مسلسل تلفزيوني موضحًا أنه عندما كان يصل للإجراءات النهائية لإنتاج مسلسل يتم تغيير المسؤولين عن التصاريح إلا أنه يأمل مع الطفرة الجديدة والمسؤولين الجديد منح الفرصة للمنتجين الجدد.

#آتSBC | خالد منقاح: اختفائي الفترة الماضية كنت في مواسم السعودية مثل موسم جازان والآن موسم الشرقية، والمسرح الأقرب إلى قلبي. @SarahAAziz1@sh3dani#آت_SBC_مع_ساره_عبدالعزيز pic.twitter.com/wWDTDEgXh8 — SBC channel (@SBC_Channel) February 29, 2020

يُذكر أن خالد منقاح قد وجّه انتقادًا لاذعًا للفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان في تصريحات تلفزيونية له؛ قائلًا إنهما كانا يجلسان على مكتب بسيط وكانت سيارتيهما بالتقسيط، منوهًا إلى أن 90% من تصوير مسلسل ”طاش ما طاش“ كان في منزله لأنهما لم يستطيعا استئجار مكان، وأنه كان المحرك الأساسي والداعم لهما في بداياتهما.