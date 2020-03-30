 كاميرا منزل تفضح عصابة تسول بالكويت (فيديو) – إرم نيوز‬‎

كاميرا منزل تفضح عصابة تسول بالكويت (فيديو)

كاميرا منزل تفضح عصابة تسول بالكويت (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على 3 مقيمين وهم امرأتان ورجل، وذلك بعد أن كشفت كاميرا مراقبة أحد المنازل عن اتفاقهم على التسول.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن المتسولين وجميعهم من جنسية عربية واحدة، كانوا يقومون بالتسول في منطقة صباح الناصر، فيما جار إبعادهم عن البلاد وإدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالعودة مجددا.

وفي التفاصيل، فإن كويتيا أبلغ رجال الأمن أن الكاميرا الخاصة بمنزله رصدت قيام مركبة رباعية يقودها رجل بإنزال سيدتين بغرض التسول، وبتحديد هوية صاحب المركبة تم ضبط المتهمين الثلاثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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