 الأمن الكويتي يضبط سيدة عنفت ابنتها بشكل مروع (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الأمن الكويتي يضبط سيدة عنفت ابنتها بشكل مروع (فيديو)

الأمن الكويتي يضبط سيدة عنفت ابنتها بشكل مروع (فيديو)

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

ضبط رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، يوم الأحد، سيدة كويتية عقب ظهورها بمقطع فيديو تعنف ابنتها الصغيرة لفظيًا وجسديًا من خلال بث مباشر عبر أحد حساباتها الإلكترونية.

وتم ضبط السيدة عقب تداول النشطاء والحقوقيين لمقاطع التعنيف عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار تصرفها مع ابنتها غضب عدد من الحقوقيين الذين طالبوا الجهات الأمنية بسرعة القبض عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن مصدر أمني، قوله: ”تم ضبط السيدة عقب توثيقها لتعنيف ابنتها بمقطع فيديو، ووجهت عدة تهم لها بينها الإهمال وتعذيب قاصر، وقد تم حجزها لحين عرضها على جهة الاختصاص“.

وتداول النشطاء مقطع الفيديو للسيدة التي تدعى (أبرار التميمي) والتي ظهرت ببث مباشر أثناء ترويعها لابنتها وتوجه لها ألفاظا مخالفة للذوق العام، إضافة إلى ضربها في مقطع آخر وتهديدها بجلب الأمن لها ومطالبتها بالانتحار تعبيرًا عن غضبها.

وبث الصحفي أبو طلال الحمراني مقطعًا للسيدة لحظة قدوم القوة الأمنية إلى منزلها ورفضها فتح باب المنزل لهم محاولة الاتصال بالمحامية الخاصة بها مع استمرار البث المباشر عبر حسابها قبيل ضبطها.

وأوضح الحمراني لاحقًا أنه تم ضبط السيدة، مبينًا ”أنها ليست المرة الأولى التي تضبط بذات التهمة، فقد سبق أن تم ضبطها بتهمة تعنيف ابنتها إضافة إلى الإساءة لرجال الأمن“.

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