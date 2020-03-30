عبادي الجوهر: لحنت أغنية ”يبان الشوق“ في دورة المياه.. وحالة نفسية منعتني من الغناء 3 أعوام

كشف الفنان السعودي عبادي الجوهر، الملقب بـ“أخطبوط العود“، أنه يعمل حاليا على تحضير كتاب مطبوع يسرد فيه مواقف وحكايات طريفة حدثت له أثناء تجهيزه أو كتابته أو تلحينه للأغاني، منوها إلى أنه سيسرد في هذا الكتاب المواقف التي يرى أنها تستحق أن يعرفها الجمهور.

وقال عبادي الجوهر، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج ”كاربول كاريوكي“ على قناة SBC، إن فكرة تحضير كتاب عن حكايات الأغاني استوحاها من أغنية ”يبان الشوق“، والتي كان وراءها حكاية إنتاجه 3 ألحان في ليلة واحدة لأول مرة بحياته.

وأكد أنه ذهب إلى الأمير الراحل خالد بن يزيد، وخلال عملهما على الأغاني وتلحينها، قام الأمير الراحل بالحديث معه حول لون ”الماجور“ الغنائي الموجود في منطقة الطائف، ومن هنا جاءت فكرة أغنية ”يبان الشوق“، مضيفا: ”لفت نظري قافية الكلمات وأخذتها واختليت في التواليت حتى خرجت له باللحن“.

وروى عبادي الجوهر قصة أطول أغنية لحنها في حياته، وتحمل اسم ”المزهرية“، مبينا أنه تعاون فيها مع الأمير بدر بن عبدالمحسن في باريس، ورغم توقف العمل عليها والعودة مجددا انتهى بها المطاف على أحد المقاهي بباريس.

وأكد عبادي الجوهر أنه مر بحالة نفسية صعبة أوقفته عن الغناء 3 سنوات حتى استطاع أن يعود للجمهور بأغنية ”الجرح أرحم“، قائلا: ”كان لرحيل زوجتي ثم شقيقي بعدها بشهرين أثر نفسي عليّ ومررت بظروف نفسية صعبة وبدأت أخطط للعودة رغم تأثري بفراقهما“.

وأضاف: ”توقفت عن الغناء وقتها لأن الفنان لا يستطيع العمل وسط مروره بحالة نفسية صعبة، ووقتها كنت أمتلك رصيدا فنيا لدى جمهوري يشفع لي هذا الغياب“.