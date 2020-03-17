رسمة لصاحب حساب إخباري تغضب عبادي الجوهر

أثارت صورة ”طريفة“ رسمها أحد القائمين على حساب إخباري في المملكة العربية السعودية استياء المطرب عبادي الجوهر، حين أبدى اعتراضه عليها باستخدامه ميزة ”الحظر“.
وكان حساب ”معالي/موجز الأخبار“ قد نشر صورة لعبادي الجوهر وبجانبها رسمة، أكد في تعليق أنه رسمها وذلك في محاولة للتسرية عن نفسه بعد إجراءات كورونا: ”المتنفس الوحيد من الكورونا، الرسم حياتي“.
لا عاد ترسم
— baynetwork (@baynetwork) March 17, 2020
بيرفع عليك قضية عبادي ????????
— سلطان القرشي (@sultanalarami) March 17, 2020
ولكن على ما يبدو أن الرسمة لم ترق للفنان الجوهر، حيث قام بحظر صاحب الحساب، وذلك بعد إعلان صاحب الحساب نفسه ذلك، معبرا عن صدمته: ”عطاني بلوك عبادي الجوهر“.
وتهكم ناشطون على رسمة صاحب الحساب، والتي أخذت طابع المزاح والفكاهة، مطالبين صاحب الحساب بعدم الرسم مجددا.
????????????????????تستاهل والله خلي مواهبك في الرسم تنفعك
— علي الباز (@AybCamera) March 17, 2020
????????????????????تستاهل والله خلي مواهبك في الرسم تنفعك
— علي الباز (@AybCamera) March 17, 2020