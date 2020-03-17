 رسمة لصاحب حساب إخباري تغضب عبادي الجوهر – إرم نيوز‬‎

رسمة لصاحب حساب إخباري تغضب عبادي الجوهر

رسمة لصاحب حساب إخباري تغضب عبادي الجوهر

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

أثارت صورة ”طريفة“ رسمها أحد القائمين على حساب إخباري في المملكة العربية السعودية استياء المطرب عبادي الجوهر، حين أبدى اعتراضه عليها باستخدامه ميزة ”الحظر“.

وكان حساب ”معالي/موجز الأخبار“ قد نشر صورة لعبادي الجوهر وبجانبها رسمة، أكد في تعليق أنه رسمها وذلك في محاولة للتسرية عن نفسه بعد إجراءات كورونا: ”المتنفس الوحيد من الكورونا، الرسم حياتي“.

ولكن على ما يبدو أن الرسمة لم ترق للفنان الجوهر، حيث قام بحظر صاحب الحساب، وذلك بعد إعلان صاحب الحساب نفسه ذلك، معبرا عن صدمته: ”عطاني بلوك عبادي الجوهر“.

وتهكم ناشطون على رسمة صاحب الحساب، والتي أخذت طابع المزاح والفكاهة، مطالبين صاحب الحساب بعدم الرسم مجددا.

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