السعودية.. شجار بين سودانيين ينتهي بطعنات قاتلة (فيديو)

وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، شجارا بين شخصين في حي الشوقية في مكة المكرمة وقع صباح يوم السبت.

والمتشاجران هما مقيمان من الجنسية السودانية، وتعرض أحدهما لعدة طعنات بسكين على يد الآخر، إحداها في الرأس والثانية في البطن والثالثة في العين اليسرى.

وقال الصحفي السعودي عبدالله البرقاوي إن ”المطعون نقل إلى المستشفى، وحالته الصحية حرجة بعد تعرضه لـ7 طعنات، وقد تم القبض على الجاني.