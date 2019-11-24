صراخ معنفة الطائف يثير التعاطف.. والسلطات تتدخل (فيديو)

أثار صوت صراخ امرأة صادر من إحدى البنايات السكنية في منطقة الطائف السعودية استهجان الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، قالت الجهات الأمنية بالطائف إنها تعاملت مع ادعاءات حالة التعنيف التي تم تداول معلوماتها ومقطع فيديو لها.

وأضافت، بحسب موقع ”سبق“ المحلي، أنَ المرأة التي يرجح تعرضها للتعنيف هي باكستانية الجنسية، حيث اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية من إجراء التحقيقات اللازمة للتحقق من الحالة.

وقال نشطاء على ”تويتر“ إن السيدة تتعرض باستمرار للتعنيف من قبل زوجها، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لإنقاذها من المعاناة التي تواجهها.

وبحسب ما يسمع من الصوت الصادر من مقطع الفيديو، بدت السيدة تستغيث وتصرخ من شدة الضرب الذي تعرضت له.

وقال الإعلامي وليد بن سعد عل حسابه في ”تويتر“ إن الزوج يعمل معلمًا ويتعاطى المخدرات، بحسب وصفه.

#معنفه_الطايف

مُعلم ومتعاطي للمخدرات يعنف زوجته وتنضرب اسبوعياً وتطلع من شباك بيتها تقول ( ساعدوني ) ومطالبات بالقبض عليه والتحقيق @bip_ksa @kabalkhail22 pic.twitter.com/PO1YTahSXC — الإعلامي وليد بن سعد (@wwaa_905) November 23, 2019

وقال آخر إن السيدة منذ أن سكنت في الحي وهي تظهر من شباك منزلها طالبة المساعدة.

فيما طالب آخرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة مقطع الفيديو حتى تتم مساعدة السيدة من العنف الذي تتعرض له من قبل زوجها.