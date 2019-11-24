صراخ معنفة الطائف يثير التعاطف.. والسلطات تتدخل (فيديو)

أثار صوت صراخ امرأة صادر من إحدى البنايات السكنية في منطقة الطائف السعودية استهجان الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتها، قالت الجهات الأمنية بالطائف إنها تعاملت مع ادعاءات حالة التعنيف التي تم تداول معلوماتها ومقطع فيديو لها.
وأضافت، بحسب موقع ”سبق“ المحلي، أنَ المرأة التي يرجح تعرضها للتعنيف هي باكستانية الجنسية، حيث اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية من إجراء التحقيقات اللازمة للتحقق من الحالة.
وقال نشطاء على ”تويتر“ إن السيدة تتعرض باستمرار للتعنيف من قبل زوجها، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لإنقاذها من المعاناة التي تواجهها.
وبحسب ما يسمع من الصوت الصادر من مقطع الفيديو، بدت السيدة تستغيث وتصرخ من شدة الضرب الذي تعرضت له.
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تحت وطأة الضرب.. امرأة تصرخ بصوت مرتفع "ساعدوني" بالسعودية تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو لواقع مأساوي تعيشه امرأة بشكل دائم ومتكرر، إذ يظهر في المقطع صرخات استغاثة الأخيرة بسبب تعرّضها لتعنيف جسدي ولفظي من قبل زوجها، قيل إنه معلم ويتعاطى المخدرات، بالطائف في #السعودية. وفي التفاصيل، نشر الإعلامي وليد بن سعد، عبر حسابه ”#تويتر”، مقطع الفيديو، معلقا عليه أن هذه المرأة التي يملأ صوتها أرجاء المكان تتعرّض للإساءة والتعنيف والضرب أسبوعيا، لتصرخ بدورها في كل مرة مستنجدة "ساعدوني"، وأضاف أن الرجل المعنف يعمل في مجال التدريس ويتعاطى المخدرات، مطالبًا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة بفتح تحقيق في الواقعة وإلقاء القبض على الرجل. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #الرياض #جدة #جازان #نجران #الطائف #فيديو #ترند #عنف #ضرب #فيديوهات #saudi #video #trend #news #violence #riyadh
وقال الإعلامي وليد بن سعد عل حسابه في ”تويتر“ إن الزوج يعمل معلمًا ويتعاطى المخدرات، بحسب وصفه.
#معنفه_الطايف
مُعلم ومتعاطي للمخدرات يعنف زوجته وتنضرب اسبوعياً وتطلع من شباك بيتها تقول ( ساعدوني ) ومطالبات بالقبض عليه والتحقيق @bip_ksa @kabalkhail22 pic.twitter.com/PO1YTahSXC
— الإعلامي وليد بن سعد (@wwaa_905) November 23, 2019
وقال آخر إن السيدة منذ أن سكنت في الحي وهي تظهر من شباك منزلها طالبة المساعدة.
التفاصيل من ناشرة الفيديو.. pic.twitter.com/drPNSaoZiL
— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) November 24, 2019
فيما طالب آخرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة مقطع الفيديو حتى تتم مساعدة السيدة من العنف الذي تتعرض له من قبل زوجها.
#معنفة_الطائف
حسبي الله ونعم الوكيل فيييه اتمنى ترفعونه ترند وتنقذونها???????????????????? pic.twitter.com/q14hzyYwzk
— َ (@_2lql) November 22, 2019