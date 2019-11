صراخ معنفة الطائف يثير التعاطف.. والسلطات تتدخل (فيديو)

View this post on Instagram

تحت وطأة الضرب.. امرأة تصرخ بصوت مرتفع "ساعدوني" بالسعودية تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو لواقع مأساوي تعيشه امرأة بشكل دائم ومتكرر، إذ يظهر في المقطع صرخات استغاثة الأخيرة بسبب تعرّضها لتعنيف جسدي ولفظي من قبل زوجها، قيل إنه معلم ويتعاطى المخدرات، بالطائف في #السعودية. وفي التفاصيل، نشر الإعلامي وليد بن سعد، عبر حسابه "#تويتر"، مقطع الفيديو، معلقا عليه أن هذه المرأة التي يملأ صوتها أرجاء المكان تتعرّض للإساءة والتعنيف والضرب أسبوعيا، لتصرخ بدورها في كل مرة مستنجدة "ساعدوني"، وأضاف أن الرجل المعنف يعمل في مجال التدريس ويتعاطى المخدرات، مطالبًا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة بفتح تحقيق في الواقعة وإلقاء القبض على الرجل.