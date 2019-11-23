ما سبب إيقاف قناة ”بداية“ السعودية بث برنامجها الشهير ”زد رصيدك“؟

أعلن القائمون على قناة ”بداية“ السعودية الخاصة، أن برنامجها الشهير ”زد رصيدك“ لم يتم بثه السبت، لليوم الثاني على التوالي بسبب ”خلل تقني“ وسط ترقب كبير من جمهور القناة عن حقيقة الغياب غير المتوقع للبرنامج.

وقال مالك القناة، رجل الأعمال السعودي، عبدالعزيز العريفي، عبر ”تويتر“ ”نعتذر من جمهور بداية الوفي، شكرًا لسؤالكم وحرصكم، الخلل الفني مازال قائمًا، واليوم لن نستطيع البث في ظل هذا الخلل، المعالجة جارية والعودة لكم في أقرب وقت“.

نعتذر من جمهور بداية الوفي

شكراً لسؤالكم وحرصكم، الخلل الفني لا زال قائم، واليوم لن نستطيع البث في ظل هذا الخلل، جاري المعالجة والعودة لكم في أقرب وقت — عبدالعزيز العريفي (@Abdul_Alarifi) November 23, 2019

وكانت القناة قد اعتذرت أمس الجمعة عن بث البرنامج، وقالت عبر حسابها في ”تويتر“ أيضًا ”نظرًا لوجود خلل فني في وحدة البث فإننا نعتذر من الجمهور الكريم عمخ عدم الظهور في الوقت المحدد، وإصلاح الخلل الفني جارٍ“.

نظراً لوجود خلل فني في وحدة البث

فإننا نعتذر من الجمهور الكريم عدم الظهور في الوقت المحدد، وجاري اصلاح الخلل الفني. — بداية (@BedayaTv) November 22, 2019

وأثار توقف بث البرنامج، شكوكًا لدى عدد كبير من جمهور القناة التي سبق وتعرضت للتوقيف والعقوبات أكثر من مرة من قبل الجهات المنظمة للبث التلفزيوني في السعودية، وعادت حديثًا للظهور.

ولا تزال ”بداية“ تبث مقاطع سابقة من برامجها، لكن برنامج البث المباشر، الذي يشكل محور عمل وبث القناة، متوقف منذ أمس السبت.

وعادت القناة، للبث مجددًا، منتصف الشهر الماضي بعد نحو عام ونصف العام من التوقف بقرار من وزارة الإعلام كإجراء عقابي جاء بعد انتقادات لاذعة طالت القائمين على القناة بسبب إبلاغهم أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة.

وتنتمي القناة، لما يعرف باسم ”تلفزيون الواقع“، وتحظى بنسب مشاهدة عالية بحسب القائمين عليها.

وتختلف قناة ”بداية“ عن قنوات “تلفزيون الواقع“ التي تبث برنامجًا واحدًا بشكل مباشر طوال ساعات اليوم، بكونها قناة محافظة من خلال طبيعة برامجها، التي تمنع مشاركة النساء فيها، أو بث الأغاني.

وحقق برنامجها ”زد رصيدك“ بنسخه المتوالية كل عام، نسب مشاهدة كبيرة، لكنها كثيرًا ما أثارت الجدل بين مؤيدين يعتبرونها متوافقة مع طبيعة المملكة المحافظة، ومعارضين يتهمونها باستغلال الطابع الديني للقناة لجذب جمهور كبير وتحقيق أرباح كبيرة، وتجاهل الكثير من المخالفات وبعض تصرفات المشاركين.

وتعمل القناة على بث برنامج واحد لعدة ساعات يومياً، يشارك فيه نحو 20 شابًا من مختلف دول الخليج العربي، يحاولون زيادة رصيدهم من خلال بضع مسابقات وفقرات متنوعة، وفي النهاية من يملك أعلى رصيد يعد هو الفائز بالمسابقة ويحصل على جائزة مالية كبيرة برفقة أصحاب المركزين الثاني والثالث وعدد من الجمهور المشارك بالتصويت أيضًا.

ويتخذ البرنامج من الإنشاد الديني للمتسابقين بديلًا لفقرات الغناء في برامج الواقع الأخرى، وتقوم مسابقاته على معلومات عامة لا يغيب عنها الطابع الديني، فيما يعد القسم الأكبر من ضيوفه من الدعاة ورجال الدين المشاهير الذين يلتقون بالمشاركين ويوجهون النصح لهم.

ومنذ إغلاق قناة ”بداية“، شهدت المملكة تغييرات كثيرة، تركز قسم كبير منها في إزالة الحواجز والقيود التي كانت تحد من مشاركة النساء في الحياة العامة، كالسماح لهن بالسفر دون شروط، وقيادة السيارات، وحضور الحفلات الفنية والفعاليات الثقافية والترفيهية بجانب الرجال.