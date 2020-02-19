كيف علق الشارع المصري على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء؟ (فيديو)‎

مازال قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة الفنان هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، يسيطر على الرأي العام في مصر، ويشغل المواطنين في الشارع بشأن إمكانية تطبيقه أم لا.

وشمل قرار المنع، المنشآت السياحية والملاهي الليلية، في الوقت الذي تفقد فيه النقابة السيطرة على موقع ”يوتيوب“، ما يعني إمكانية طرح مطربي المهرجانات أغانيهم على قنواتهم الرسمية، دون التعرض لأي عقوبة من النقابة.

واستطلع ”إرم نيوز“ رأي المواطنين في الشارع، هل يؤيدون هذا القرار أم يرفضونه؟.

واختلفت آراء المصريين حسب الفئة العمرية، حيث أكد معظم كبار السن، (مرحلة الأربعينات والخمسينات)، أنهم يؤيد قرار هاني شاكر بشدة، خاصة أن أغاني المهرجانات جعلت البعض منهم يتوقفون عن استماع الأغاني بصفة عامة.

فيما رفضت فئة الشباب والمراهقين، قرار المنع كليًا، وأكد بعضهم على حبهم لهذا النوع من الأغاني، وأن قرار منع هؤلاء المطربين ظالم بشكل كبير لهم.

وأشار آخرون إلى أن كل فنان له مطلق الحرية في أداء ما يراه مناسبًا، ويبقى الفيصل هو المستمع، مؤكدين أن الجمهور يحق له الاختيار بين جميع الأذواق المتواجدة في السوق.

وكان نقيب الموسيقيين قد حذر من يخالف قرار المنع قائلًا في بيانه الرسمي: ”من يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار“.

ويأتي إصدار هذا القرار، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية ”بنت الجيران“ للمطرب الشعبي حسن شاكوش وعمر كمال، ومشاركتهما في حفل عيد الحب باستاد القاهرة الدولي في مصر، وأداء الأغنية ومن بينها كلمات تدعو إلى إدمان المخدرات، وهي ”شربت خمور وحشيش“، قبل أن يتم إصدار نسخة جديدة من الأغنية، مع تغيير تلك الجملة التي أثارت ضجة واسعة.