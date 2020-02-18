مطربو المهرجانات يتحدون هاني شاكر

قرر مطربو المهرجانات في مصر وعلى رأسهم عمر كمال ومحمد رمضان تحدي نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، الذي يعتبرونه عائقا في وجه مشوارهم الفني الذي ينال رضى طيف واسع من الجمهور داخل وخارج مصر.

وخرج الفنان عمر كمال صاحب أغنية ”بنت الجيران“ عبر حسابه في ”فيسبوك“، معلنا أنه سيصدر كليبا وأغنية جديدة رغم قرار منعه من الغناء الصادر من نقابة المهن الموسيقية التي يرأسها هاني شاكر.

وعلق عمر كمال على صورة له نشرها عبر ”فيسبوك“، قائلا: ”كليب و اغنية جديدة النهاردة يارب تعجبكم“.

وأصدر الفنان بعدها بقليل أغنيته الجديدة بالفعل بعنوان ”أيام زمان“ والتي كانت في خارج سياق أغاني المهرجانات.

بدوره، أعلن الفنان المصري محمد رمضان رفع راية التحدي في وجه النقابة كذلك بإعلانه عن أغنية جديدة بعنوان ”ايوة جدع“.

يأتي ذلك رغم شمول محمد رمضان بقرار وقف النشاط الصادر عن نقابة المهن الموسيقية.

وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش قد أعلن في وقت سابق أن عملا فنيا قادما سيجمعه بمواطنه عمر كمال، وذلك بعد إنهاء الخلاف الذي كان بينهما على خلفية أزمة أغنية ”بنت الجيران“.

وسبق ذلك كله إقدام المغني حمو بيكا على اقتحام نقابة الموسيقيين وإتلاف بعض محتوياتها وتهديد نقيب الموسيقيين هاني شاكر في سبيل الضغط عليه لمنحه تصريحاً للغناء.

معايير التصنيف

وأُثير العديد من التساؤلات بين رواد التواصل الاجتماعي مع إعلان نقابة المهن الموسيقية في مصر بمنع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء سواء بالمنشآت السياحية أو الحفلات بشكل عام، وزادت التساؤلات بعد منع المطرب المصري عمر كمال من الغناء.

واعتبر البعض أن قرار منع عمر كمال من الغناء مبالغًا فيه خاصًة أنه لا يصنف على أنه من بين مطربي المهرجانات خاصًة أنه يحمل عضوية النقابة منذ 4 سنوات ولم يطلق أغاني مهرجانات كما لم يتعرف عليه الجمهور كمطرب مهرجانات سوى بأغنية ”بنت الجيران“.

وطرح ”إرم نيوز“ التساؤل حول معيار نقابة الموسيقيين في تصنيف مطربي المهرجانات، على طارق مرتضى المسؤول الإعلامي بنقابة المهن الموسيقية والذي أكد أنه لا يوجد في النقابة ما يسمى شعبة مطربين المهرجانات كي يكون هناك معايير لهم.

وتساءل طارق مرتضى قائلًا: ”كيف أصنف معيارًا لشيء ليس موجودًا“، مبينًا أن النقابة لديها تصنيفات بالفن الهادف أو الفن المبتذل، ويندرجان في النقابة تحت شعبة ”الغناء“ مبينًا أن المعايير هي معايير نصت عليها لائحة النقابة ولن يتم تصنيف معايير خاصة لمطربي المهرجانات.

وأردف مرتضى أن المعايير الخاصة بالنقابة هي معايير إجازة والتي بها يجلس كبار رجال النقابة لاختيار المطربين على أساسها.

وبشأن منع المطرب المصري عمر كمال من الغناء بقرار خاص بعد منع مطربي المهرجانات عامًة، رغم أنه ليس من بينهم، قال طارق مرتضى إن قرار نقابة المهن الموسيقية أكد على منع التصاريح عن من يغنون مهرجانات شعبية لحين النظر في بعض التصاريح الأخرى، مبينًا أن عمر كمال شارك في الخطأ مع المطرب حسن شاكوش عندما أدرج عبارة في أغنيته عن ”الخمور والحشيش“.